曝宅配明文拒絕受理「檢體」 卓冠廷：隨隨便便就是盧秀燕四字箴言

資深媒體人鍾年晃今日在社群平台貼出一張宅配收據，爆料台中市竟是用宅配運送非洲豬瘟檢體。（取自鍾年晃Threads）

台中爆發非洲豬瘟引發國人關注，今傳出台中市府以超商宅配寄送檢體，中市動保處表示，是依照中央規定的運送規定，一切合規定。但新北市議員卓冠廷指出，根據黑貓宅急便的《托運條款》，規定拒絕受理的貨品包涵「檢體、有毒性物品」。他也痛批，「隨隨便便」就是盧秀燕的四字箴言，「台中市政府真的夠了」。

資深媒體人鍾年晃今日在社群平台上貼出宅配收據，爆料台中市動物保護防疫處以「宅配」方式將非洲豬瘟檢體寄送至新北市淡水農業部，消息一出引發討論。

卓冠廷也在臉書發文指出，10月20日，台中梧棲養豬場117隻死亡豬隻後，台中市政府終於採檢，在傍晚17:03分，拿去台中市動保處旁邊的7-11，用黑貓宅配送至新北市淡水的農業部獸醫所。

卓冠廷透露，根據黑貓宅急便的《托運條款》，規定拒絕受理的貨品包涵「檢體、有毒性物品」。另外，依照《指定動物傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法》，應以指定方式運送病原體。第3條之三，送驗方式應依指定動物傳染病病原體特性及相關文獻資料，以適合保存樣態之包裝及溫度運送。「簡單來講，就是不能用超商宅配運送檢體，這是最低級的錯誤。」

卓冠廷質疑，台中市府在最應該跟時間賽跑的時候選擇「匆匆容容」，然而當時已經累計有117隻豬隻死亡，已經在跟豬瘟擴散的時間賽跑。想不通台中市府為什麼不直接專車送上淡水檢驗所，而是選擇透過宅配多花了半天時間？

針對相關爭議，台中市動保處長林儒良表示，依照中央制定非洲豬瘟防疫緊急手冊的檢體運送規定，也確實包裝好、外面密封，一切合規定。而在第二次送檢比較緊急，改採親送。

