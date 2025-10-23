盧市府稱「豬農拒採檢」才導致延宕 他列法條狠打臉：推諉卸責！

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，所有豬隻都已經撲殺。（防檢署提供）

台中昨天（22日）爆出首例非洲豬瘟，害台灣7年防疫破功。對於台中市政府於豬隻死亡10天後才採樣，挨批時程延宕，盧市府卻稱起初是「飼主拒絕採檢」，遭外界質疑。對此，政治工作者周軒列出相關法條狠狠打臉相關說法，怒斥盧市府第一時間在那邊說什麼「該做的都已經做了」，完全是推諉卸責！

周軒今天（23日）在臉書發文，「關於本次非洲豬瘟事件，台中市政府的新聞從昨天開始出現『台中市動保處到養豬場訪視，飼主拒絕採檢』的這段話，當時大家都很狐疑。因為依照『動植物傳染病條例』第十三條的規定，『直轄市或縣（市）主管機關』，為防治動物傳染病之發生，得令動物防疫人員施行動物生體檢查、預防注射、投與疫苗、藥浴或投藥，對已執行之動物或場所得附加記號、標示或證明文件等防治措施。」

「而動物所有人或管理人應依其指示，控制動物之行動及提供其他必要協助，並不得規避、拒絕或妨礙。特別標記了『直轄市主管機關』，白話文就是，你台中市政府本來就有這個權力要求飼主請你的豬豬乖乖聽話，讓我採樣一下，怎麼還有可以拒絕的道理，而且這是有罰則的，我如果是飼主，我幹嘛冒風險拒絕你的採檢，弄到最後萬一真的出事，鍋還是我要背。」

他接著說：「而同一部法的第十五條還規定，動物罹患或『疑』患傳染病或病因不明者，直轄市或縣（市）主管機關得令動物所有人或管理人將之提供動物防疫人員宰殺剖驗。今天早上農業部長陳駿季接受記者訪問時，也證實了這一點，陳部長強調，根據動物傳染病相關法規，當豬場有異常的時候，地方政府動保處的人員本就有權力前往豬場去做豬隻的檢查，飼主是不得拒絕的。」

最後他痛批，「結果我們的台中市政府居然還對媒體講，法條當中並無規範若非疑似法定傳染病可強制採樣的法源依據，而且台中市政府自己還承認，飼主拒絕採檢，依法台中市府還可開罰三至十五萬，但當時並未開罰。所以我說那個昨天台中市政府第一時間放消息說『該做的都已經做了』，完全就是推諉卸責。」

