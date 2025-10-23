新北市議會民進黨團再促市府普發4.6萬 自治條例草案送一讀程序會

新北市議會民進黨團要求市府普發4.6萬元。（記者黃子暘攝）

還稅於民、普發現金議題受矚目，新北市議會民進黨團要求市府普發4.6萬元，市議員張嘉玲也提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」要求普發，今（23）日市議會舉行程序會，張嘉玲提案在程序會通過，送一讀程序審查，後續將送大會按照三讀程序辦理。

市府副發言人陳柏翰說，市府維持一貫立場，若議會經三讀程序通過，會尊重議會決議，但呼籲議員須考慮新北的財政情況及建設需求；市府已多次強調，將市府大樓、公共場館等固定資產的公告地價上漲當作是資產增加，是對財政認知有誤，如要舉債或拋售機關大樓來普發，所需經費超過1858億元，將嚴重排擠基礎建設及教育、社福經費，相信也非議員樂見。

請繼續往下閱讀...

民進黨團總召集人廖宜琨、副召蘇錦雄說，接近年底，又逢美國關稅衝擊動盪，中央既已決定要發普發現金1萬元，新北市作為第一大直轄市，怎可落於人後？請市府不要再裝作沒聽見，且新北市在財政收支劃分法修正後財源大幅增加，市府根本沒有理由再推託。

幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈指出，財劃法修法後，營業稅將從現行40％提高為100％全數分配地方，按照藍白邏輯，「超收就應該普發現金、還稅於民」，且新北明年還新增407億統籌分配款，財源更為充裕，普發現金不是問題；屆時提案到大會三讀時，請國民黨一起支持新北普發現金促進經濟。

張嘉玲則說，黨團提案要求市府普發4.6萬元，她進一步提案自治條例草案，並盼經過議會程序立法，提供實質法源，推動地方普發現金進度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法