    首頁 > 政治

    推非洲豬瘟時間軸再幫盧秀燕背書 國民黨：台中市府積極防疫

    2025/10/23 16:08 記者施曉光／台北報導
    台中市政府被外界質疑防疫不力，國民黨今日下午推出「非洲豬瘟防疫時間軸」，宣稱打臉外界「造謠」。（國民黨提供）

    台中市政府遭外界質疑採樣慢6天，以致錯失非洲豬瘟防疫黃金期，國民黨中央黨部繼力挺台中市政府，強調台中市長盧秀燕在第一時間就已啟動防疫機制，今日下午再推出「非洲豬瘟防疫時間軸」，宣稱打臉「造謠」。

    國民黨提出台中市防疫處理時間軸指出，10月10日台中市梧棲區某養豬場豬隻陸續出現死亡情形，10月14日台中市府場勘，特約獸醫認定暫不符合豬瘟採樣要件，之後豬隻死亡情況增加，中央防疫系統跳出異常警示，台中市政府農業局就立即派員前往場勘，當日案場特約獸醫師進行初步判斷，豬隻並未出現非洲豬瘟典型病徵（如全身缺氧、耳朵瘀青等），依「動物傳染病防治條例」規定，當下不符合「法定傳染病」的採樣條件，無法強制採檢。

    國民黨表示，10月20日台中市府農業局與特約獸醫師再次評估後，認為死亡情形仍屬異常，經與畜主協商後，台中市政府主動前往現場採樣並通報中央，10月21日台中市府啟動防疫機制，中央農業部動植物防疫檢疫署通知檢驗結果呈非洲豬瘟陽性反應。

    國民黨強調，台中市府第一時間啟動防疫機制，包含預防性撲殺、移動管制、全場消毒與周邊豬場監測等措施，全力防堵疫情擴散。

    國民黨表示，中央與地方必須緊密合作、資訊即時共享，才能有效防堵疫情，守護民生與經濟命脈，並呼籲各縣市政府、畜牧團體及養豬業者務必提高警覺，一旦發現豬隻出現異常死亡或疑似疫情，應立即通報所在地防疫機關。

