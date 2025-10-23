為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭美琴答外媒一段話被讚爆 林濁水比較鄭麗文：高下立判

    2025/10/23 16:57 即時新聞／綜合報導
    林濁水比較鄭麗文（圖左）與蕭美琴（圖右）發言，表示藍綠立場高下立判。（資料照，本報合成）

    林濁水比較鄭麗文（圖左）與蕭美琴（圖右）發言，表示藍綠立場高下立判。（資料照，本報合成）

    55歲鄭麗文18日當選成為國民黨新任主席，並提出包括「不讓台灣成為麻煩製造者」等三大原則；副總統蕭美琴日前受外媒採訪時，則表示「世界上多數國家仍未承認臺灣的地位，這對我們來說並不公平」。前立委林濁水對此表示，一比之下，「藍綠立場高下立判」。

    鄭麗文當選國民黨主席後，提出三大原則，包括「不讓台灣成為麻煩製造者」、「不淪為地緣政治犧牲品」及「國民黨將為區域締造和平」。其中「不讓台灣成為麻煩製造者」說法，引起不少網友反彈，表示中國才是「最大的麻煩製造者」。

    相較鄭麗文，蕭美琴日前接受「加拿大廣播公司」專訪時表示：「不幸的是，世界上多數國家仍未承認臺灣的地位，這對我們來說並不公平。但我們仍將持續深化民主，強化經濟實力，並成為全球良善的力量。」

    對此，林濁水日前發文稱讚蕭「答得好」。他說，面對台灣主權爭議從被動、消極、防衛的，形同自我否定立場地爭辯自已不是「麻煩製造者」中跳脫而出，直指「真相」，主動地、積極、自信地指出台灣沒有得到公平對待。「凡民進黨領袖早該如此，現在終於見到。」

    今日，林濁水也發文，比較鄭麗文、蕭美琴發言，並表示：「藍綠立場高下立判。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播