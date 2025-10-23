蕭美琴答外媒一段話被讚爆 林濁水比較鄭麗文：高下立判

林濁水比較鄭麗文（圖左）與蕭美琴（圖右）發言，表示藍綠立場高下立判。（資料照，本報合成）

55歲鄭麗文18日當選成為國民黨新任主席，並提出包括「不讓台灣成為麻煩製造者」等三大原則；副總統蕭美琴日前受外媒採訪時，則表示「世界上多數國家仍未承認臺灣的地位，這對我們來說並不公平」。前立委林濁水對此表示，一比之下，「藍綠立場高下立判」。

鄭麗文當選國民黨主席後，提出三大原則，包括「不讓台灣成為麻煩製造者」、「不淪為地緣政治犧牲品」及「國民黨將為區域締造和平」。其中「不讓台灣成為麻煩製造者」說法，引起不少網友反彈，表示中國才是「最大的麻煩製造者」。

相較鄭麗文，蕭美琴日前接受「加拿大廣播公司」專訪時表示：「不幸的是，世界上多數國家仍未承認臺灣的地位，這對我們來說並不公平。但我們仍將持續深化民主，強化經濟實力，並成為全球良善的力量。」

對此，林濁水日前發文稱讚蕭「答得好」。他說，面對台灣主權爭議從被動、消極、防衛的，形同自我否定立場地爭辯自已不是「麻煩製造者」中跳脫而出，直指「真相」，主動地、積極、自信地指出台灣沒有得到公平對待。「凡民進黨領袖早該如此，現在終於見到。」

今日，林濁水也發文，比較鄭麗文、蕭美琴發言，並表示：「藍綠立場高下立判。」

