澎湖機票一票難求 提前引爆下屆百里候選舉話題

澎湖機票一票難求，已由觀光旺季延伸至淡季，成為澎湖人日常。（記者劉禹慶攝）

澎湖機票一票難求，不僅觀光旺季是常態問題，現在也波及到淡季。澎湖縣長陳光復今（23）日提出4-8月花火節，澎湖縣政府每日包機飛航8航次，5個月可提供6萬個座位。陳光復說法，被前馬公市長葉竹林反問，澎湖的機票問題，不是4月至8月的旺季限定，而是全年困境，並質疑陳光復第3家航空公司開「空頭支票」。

陳光復表示，縣府計畫明年4到8月期間，固定每天包下一架飛機飛航台北、台中、高雄3地，一天飛8趟，而且包機班次保留2到30個機位給澎湖民眾，預估5個月的包機期間，斥資4800萬左右，但可以提供6萬個座位，如果都是遊客搭乘，一個人在澎湖花上1萬塊，經濟產值就有6億。

針對一票難求情況，前馬公市長葉竹林質疑，已是澎湖人的日常，不限於觀光旺季問題，而是「交通基本權」被忽視的警訊。並質疑陳光復曾信誓旦旦宣布「第3家航空公司」即將投入營運，甚至說談妥8成、今年6月就會成真。結果一整年過去了，從未見民航局內有任何飛澎湖航線的航空公司申請紀錄，陳光復也從未說明，政見確定跳票。

另外面對一票難求民怨，澎湖縣政府只拿出「包機方案」遮掩，說每天飛8趟、提供6萬個座位，但事實上陳光復只是要服務觀光客，澎湖民眾交通權益並不在他的考慮之內。澎湖人依舊買不到票，就醫、洽公、返家都成難題。這樣短期方案，只是觀光數字的粉飾，解決不了澎湖民眾最真實的交通焦慮。

澎湖第三家航空公司遲遲沒有續集，將成為明年百里候選舉關注焦點。（記者劉禹慶攝）

