黃國昌養狗仔跟拍 7成5藍營支持者、近6成小草不認同

民眾黨主席黃國昌近期捲入養狗仔風暴。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期捲入養狗仔風暴，「震傳媒」今日公布最新民調，針對黃涉入「指揮狗仔跟拍」如果為真，合計73%受訪者表示不認同，其中國民黨支持者75%不認同，民眾黨支持者58.7%不認同，顯示此事若為真，對黃國昌產生較大的負面影響。

民調指出，針對黃國昌遭控疑似「指揮狗仔跟拍」如果為真，合計73%受訪者表示不認同，10.2%受訪者表示認同。交叉分析發現，民進黨支持者中，88.1%表示不認同；國民黨支持者75%表示不認同，民眾黨支持者58.7%不認同。

請繼續往下閱讀...

在族群分析中，表示認同比例高於全國較多者，男性，30-39歲，專科學歷；表示不認同比例高於全國較多者，為20-29歲、40-59歲，高中職、專科及研究所以上學歷。各族群不認同皆高於認同，且比例皆逾5成。

本次民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年10月20日至10月21日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。

手機則依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1085人（加權前家戶537份、手機548份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。

民調指出，針對民眾黨主席黃國昌遭控疑似「指揮狗仔跟拍」如果為真，合計73%受訪者表示不認同，10.2%受訪者表示認同。（震傳媒提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法