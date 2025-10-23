國民黨臉書急護航「台中市積極防疫」！ 被抓包想甩鍋慘被酸爆

國民黨今日護航台中市府，臉書發文列出時間線。（取自國民黨臉書）

台中爆發非洲豬瘟，引起國人關心。新北市議員卓冠廷昨曝光事件爆發時間線，指控台中市政府拖10天才採驗異常死亡豬隻。國民黨今日護航台中市府，也在臉書發文列出時間線，不但甩鍋指「獸醫師認定不合豬瘟採樣要件」，還在留言處嗆網友「為什麼邊境防疫之前沒事，賴清德執政就有事？」然而，國民黨整理出的時間線和卓冠廷列出的相差無幾，完全無法掩蓋豬隻死亡個案發生後，隔10天才採樣的事實，網友也在留言處嗆：「PO這文會害死台中市政府」。

國民黨今日在臉書發文列出非洲豬瘟爆發時間線表示，10日豬隻死亡個案出現後，14日台中市府場勘，「特約獸醫認定暫不符合豬瘟採樣要件，無法強制採檢」。20日市府再次評估後主動前往採樣並通報中央，21日中央農業部動植物防疫檢疫署通知檢驗結果呈非洲豬瘟陽性反應。

留言處不少網友認為，國民黨的說法根本是想甩鍋特約獸醫，紛紛留言表示：「都是特約獸醫的問題，棒」、「知道了啦，都特約獸醫的錯啦好不好」、「不要再甩鍋了啦」、「特約獸醫表示：」、「特約醫師誰找的？」、「原來台中市府是想甩鍋特約獸醫啊」、「沒事，大家都去台中購物節！看盧媽媽打鼓」。

也有網友質疑：「14號去堪驗異常死亡，直到20號才去，這6天在幹麻？」、「10/14-20這段期間呢？在幹嘛？現在是要推鍋給特約獸醫師？」、「等6天才再評估？6天！」、「積極的意思是指斃死豬死了十幾天幾百頭才送檢體到農業部嗎？」

國民黨嗆網友「為什麼邊境防疫之前沒事，賴清德執政就有事？」（取自國民黨臉書）

