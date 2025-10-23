談四中全會隱藏議程 明居正：中共可能2027前對台動手

國策院今日召開「中共20屆四中全會與十五五規劃」座談會。（記者陳鈺馥攝）

中共四中全會今日將在北京閉幕，台灣大學政治系名譽教授明居正今天指出，除公開議程外，可能會有4個隱藏議程，分別為「對美政策」、「國際問題」、「對台政策」、「人事調整」。對台方面，如果2027時程有可信度的話，中國應該不會等那麼久，應該在2027之前動手。

國策院今日召開「中共20屆四中全會與十五五規劃」座談會，明居正表示，習近平上台後打破很多慣例，今天是按照所見情形、中共運作邏輯來分析，中共四中全會議程要談「十五五」規劃，稱今年是十四五收官之年。

明居正指出，中共除公開議程外，可能會有4個隱藏議程，第一是對美政策，包含跟美國關稅戰、貿易戰，如何應對川普、應對美國對華政策的變化，這是共產黨的經濟大戰略。

明居正談及，第二是國際問題，至少包括俄烏戰爭，中國是深深捲入這場戰爭，最希望這場戰爭打個越久的是中共，讓美國捲入戰爭消耗國力。其次是中東問題，中東戰場現在已經打得差不多。以及全球貿易戰牽涉重組的問題，這些會反映在「十五五」規劃。

明居正分析，第三個隱藏議程是對台政策。如果2027時程有可性度的話，中國應該不會等那麼久，應該在2027之前動手，從美國言談、動作方面，已開始大幅提升備戰。如果美國情報沒有錯的話，中共會想在全面爆發武裝衝突之前，就先把台灣擺平，這部分會放在十五五的計畫裡，例如兩岸融合。

明居正說，第四個隱藏議程是人事調整，中共有幾個單位的人員是這次必須替補的，但這些不會在四中全會的公報上呈現。

亞太和平研究基金會執行長董立文表示，這次四中全會是中共歷史上最神秘的會議，中共所有官媒真正對四中全會的報導只有1篇，即10月20日《新華網》100字左右的通報，標題為「中國共產黨第20屆中央委員會第四次全體會議在北京開始舉行」，中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第15個5年規劃的建議（討論稿）》向全會做了說明」。

董立文指出，在這個中共官方報導中，四中全會開幕沒有任何照片與影片，連《央視》都是念乾稿沒畫面，跟過去官媒集中高調圖文並列的報導完全相反。這3天中共官媒對四中全會的報導，全都是移花接木的騙人，《人民日報》與《新華社》評論全與記者的吹捧，不是會議內容，不是建議案或決議案本文的報導。

董立文分析，按照程序，習近平對中共第15個5年規劃建議的説明稿在會議第2天的傍晚就要公布，前年三中全會議程一直到19屆四中全會的議程都是如此，但這次四中全會截至今天會議第4天，都還沒看到總書記的說明稿。

