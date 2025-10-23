廚餘是非洲豬瘟破口？ 民進黨：第一線地方防疫出問題

民進黨發言人韓瑩。（記者王藝菘攝）

台中市近日爆出疑似非洲豬瘟感染事件，有輿論指控疫情源自中央開放「廚餘養豬」。民進黨今（23日）強調，總統賴清德於2018年行政院長任內，中央早已訂出明確的廚餘養豬規範，本次第一線地方政府在防疫管理上出問題，呼籲地方需與中央齊心合作，守護豬隻產業安全。

民進黨發言人韓瑩指出，早在2018年，賴清德擔任行政院長時，政府就已訂出規範，廚餘若要拿來養豬，必須「加熱90度以上、連續蒸煮1個小時」，以確保病原體被完全殺死，各地方政府也需輔導、稽查廚餘養豬戶落實加熱消毒。到了2021年，蘇貞昌閣揆任內，中央更進一步全面禁止廚餘養豬，但考量傳統養殖文化與黑豬需求，僅針對200頭以上規模場開放，並要求高溫蒸煮廚餘滅菌，使用前必須經地方政府核可，且由地方全程監督管理。

韓瑩說，此次台中養豬場疫情，第一線地方政府在防疫管理上出現問題。10月10日豬隻開始死亡，14日監控系統即顯示死亡異常，動保處前往查看，但台中市政府當下未採樣、未通報。直到21日，中央農業部獸醫所才收到台中市動保處所送的檢體檢驗。死亡豬數已累計117頭。相比之下，中央農業部獸醫研究所接到檢體，21日當晚即檢驗出非洲豬瘟核酸陽性，隔天一早中央農業部隨即啟動防疫應變機制。

韓瑩並呼籲，面對疫情威脅，防線必須一環扣一環，中央與地方必須齊心合作，才能守住台灣豬農與整個產業安全。

