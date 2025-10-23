為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    非洲豬瘟》質疑台中市府惡意拖延 林楚茵：檢體拖到下班才寄

    2025/10/23 15:13 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委林楚茵今天貼出快遞單據，指台中10月20日拖至下班時間才寄出檢體，痛批市府惡意拖延。（林楚茵辦公室提供）

    民進黨立委林楚茵今天貼出快遞單據，指台中10月20日拖至下班時間才寄出檢體，痛批市府惡意拖延。（林楚茵辦公室提供）

    台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該案場10日就出現豬隻死亡，台中市動保處人員14日到場卻未採樣，直到20日時豬隻死亡已累計達117頭才採樣，被外界痛批錯失防疫黃金時間。民進黨立委林楚茵今天貼出檢體快遞單據，指台中20日當天拖至下班時間才寄出檢體，痛批市府惡意拖延。

    林楚茵發文表示，盧秀燕是「台中徐榛蔚」嗎？一個是颱風還在韓國，一個是豬瘟爆發了還在打鼓購物節，該單據證明台中盧媽媽就是拖延不在乎防疫，而10月10日就已經出現豬隻死亡。

    林楚茵指出，從快遞單據可以證明，10月20日下午5時才從台中送件給農業部，竟然還拖到下班時間才寄出，這不是台中市政府惡意拖延？什麼是惡意拖延？盧秀燕眼中只有購物節，但全民的豬肉被毀了。

    名嘴鍾年晃批評，檢體使用宅配運送非常危險，若途中發生意外，誰負責？而且還在下班後才寄。不過，根據「指定動物傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法」第3條規定，指定動物傳染病檢體採樣的送驗方式，可依指定動物傳染病病原體特性及相關文獻資料，以適合保存樣態之包裝及溫度運送。

    農業部防檢署公布台中梧棲爆發非洲豬瘟案例場概況與發生歷程，該案場使用廚餘養豬，10日時該場豬隻開始出現死亡，特約獸醫師投藥治療後一度好轉，但化製場監控到豬隻死亡數量異常，台中市動保處人員14日前往該養豬場訪視，但卻未採樣，豬隻持續大量死亡，截至20日時死亡頭數達117頭，台中動保處再度派員採樣，當天送到農業部獸醫所化驗，最後於21日上午11時44分在檢體驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播