非洲豬瘟》質疑台中市府惡意拖延 林楚茵：檢體拖到下班才寄

民進黨立委林楚茵今天貼出快遞單據，指台中10月20日拖至下班時間才寄出檢體，痛批市府惡意拖延。（林楚茵辦公室提供）

台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該案場10日就出現豬隻死亡，台中市動保處人員14日到場卻未採樣，直到20日時豬隻死亡已累計達117頭才採樣，被外界痛批錯失防疫黃金時間。民進黨立委林楚茵今天貼出檢體快遞單據，指台中20日當天拖至下班時間才寄出檢體，痛批市府惡意拖延。

林楚茵發文表示，盧秀燕是「台中徐榛蔚」嗎？一個是颱風還在韓國，一個是豬瘟爆發了還在打鼓購物節，該單據證明台中盧媽媽就是拖延不在乎防疫，而10月10日就已經出現豬隻死亡。

請繼續往下閱讀...

林楚茵指出，從快遞單據可以證明，10月20日下午5時才從台中送件給農業部，竟然還拖到下班時間才寄出，這不是台中市政府惡意拖延？什麼是惡意拖延？盧秀燕眼中只有購物節，但全民的豬肉被毀了。

名嘴鍾年晃批評，檢體使用宅配運送非常危險，若途中發生意外，誰負責？而且還在下班後才寄。不過，根據「指定動物傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法」第3條規定，指定動物傳染病檢體採樣的送驗方式，可依指定動物傳染病病原體特性及相關文獻資料，以適合保存樣態之包裝及溫度運送。

農業部防檢署公布台中梧棲爆發非洲豬瘟案例場概況與發生歷程，該案場使用廚餘養豬，10日時該場豬隻開始出現死亡，特約獸醫師投藥治療後一度好轉，但化製場監控到豬隻死亡數量異常，台中市動保處人員14日前往該養豬場訪視，但卻未採樣，豬隻持續大量死亡，截至20日時死亡頭數達117頭，台中動保處再度派員採樣，當天送到農業部獸醫所化驗，最後於21日上午11時44分在檢體驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法