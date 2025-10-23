共軍9上將遭「雙開」 明居正談習近平四種可能下場

國策院今日召開「中共20屆四中全會與十五五規劃」座談會。左3為明居正。（記者陳鈺馥攝）

中共四中全會今日將在北京閉幕，中國軍事核心系統出現震盪，9名上將已遭「雙開」撤銷黨籍、軍籍。台灣大學政治系名譽教授明居正今天表示，他研判不是中央軍委會副主席張又俠動手的，這9人同時背了「忠誠失節」，此事可能涉及「政變」或「兵變」，不然怎會叫做「嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制」。

國策院今日召開「中共20屆四中全會與十五五規劃」座談會，明居正談及，9名上將被拔，到底是習近平動手，還是張又俠動手的？9人應該不全是張動手的，因為如果張又俠動手的，習近平不應該連續3次出訪外國，甚至到柬埔寨、俄羅斯、哈薩克等國，不會有這些情況發生。

明居正研判，如果是張又俠動手的，日前九三閱兵就不會如此高規格的，他個人對張又俠動手的這個說法是抱持懷疑的。

針對解放軍報社論指出，「何衛東、苗華、何宏軍等9人嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣。身為黨和軍隊的高級幹部，他們背棄初心使命、喪失黨性原則，信仰坍塌、忠誠失節，嚴重辜負黨中央、中央軍委的信任，嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制」。

明居正分析，從官方理由來看，有兩句話是最重要的，「信仰坍塌、忠誠失節」、「嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制」。忠誠失節是擺在9個人後面，等於九個人同時都背了「忠誠失節」罪名，最簡單解釋是對習近平有二心。

明居正進一步說，為何對習近平有二心，這個跟「嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制」連結起來，可能就是指「政變」或「兵變」，不然怎會叫做「嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制」？因為中共常說「黨指揮槍」，現在這些人破壞這些原則變成「槍指揮黨」。軍委主席是習近平，這9人破壞軍委主席負責制，輕一點是稱團團夥夥，講重一點是反黨、反習集團，未來罪名可能不會公布，但這幾句話是有深意的。

明居正批評，這些人是習近平親自提拔的，此事凸顯了習識人不明，居然看錯了9個，當然中共官方理由是腐敗。無論如何，共軍上將約40人，現在上將倒掉9人，加上之前倒掉的，總共是15人，上將之中有逾百分40是嚴重貪腐人物，不知道這個軍隊到底能幹什麼？

關於這次習近平是否失勢下台？明居正研判四種可能性，直指雖然很多人希望習近平下台，但機率不大。習要下台除非出現兩個情況，一是出現兵變、政變或健康出現問題，才有可能全退。

明居正分析，第二種可能性是放出部分權力，例如習近平讓出國家主席位子，保留中共總書記位子，或放掉兩個、只保留軍委主席，但這種機率也不大。第三種可能性是「放掉權力、不放位子」，等於保留虛位，例如黨權交給蔡奇，政權交給李強，軍權交給張又俠，也不太可能在四中全會發生。第四種可能性是「不放權力、也不放位子」，如果習近平沒有生病，以這個的可能性最大。

