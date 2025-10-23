為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台中爆發非洲豬瘟 林楚茵怒轟：誰在製造防疫破口一目了然

    2025/10/23 15:51 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟，引發國人關心。對此民進黨立委林楚茵今日痛斥，「這屆立法院藍白過半就來搞破壞，刪防疫單位預算、亂刪防疫宣傳費，加上台中盧秀燕的消極不作為，誰在製造非洲豬瘟防疫破口，一目了然」。

    「破壞台灣豬瘟防線、國民黨早已蠢蠢欲動」，林楚茵今日發文提到，豬肉是台灣餐桌上重要食材，任何一點疫情破口造成豬肉缺乏，或是豬價上漲買不到豬肉，都可能讓全國陷入恐慌！你知道，我知道，中國當然更知道。

    如今非洲豬瘟在台中出現疑似破口，幫大家恢復記憶。上一屆立法院審查2023年預算時，國民黨立委游毓蘭就提案要求防檢局（現防檢署）檢討國人返國邊境裁罰太嚴苛，甚至凍結預算高達5312萬5千元！

    林楚茵指出，還好當時立法院民進黨國會過半，才把這個荒謬、可能造成防疫破口的提案改成主決議，保住防疫預算！說到這裡，事實已經很明白。國民黨2024年沒能成功破壞豬瘟防疫，這屆立法院藍白過半就來搞破壞，刪防疫單位預算、亂刪防疫宣傳費，加上台中盧秀燕的消極不作為，誰在製造非洲豬瘟防疫破口，一目了然！

    林楚茵直言，非洲豬瘟一旦失守，不只豬農受害，全民生活都會受到影響，台灣經濟損失可能高達數千億元，唯一開心笑哈哈的，只有中國共產黨！

    非洲豬瘟》質疑台中市府惡意拖延 林楚茵：檢體拖到下班才寄

    獨家》扯！台中市府採樣疑非洲豬瘟檢體 透過宅配送抵獸醫所

    熱門推播