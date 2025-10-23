防疫避不領軍！洪婉臻批：蔣萬安只顧輝達不顧豬瘟？

議員洪婉臻今（23）日在財建委員會質詢時批評，全國重視的防疫事件，為何交由副市長擔任總指揮，市長蔣萬安人去哪了？個人認為沒有市長的公開說明，這樣的危機領導，會讓市民安心嗎？同時要求市府立刻建立市場的價格公開機制。（記者孫唯容攝）

台中爆發非洲豬瘟，台北市昨（22）日下午5點召開緊急會議並組建跨部會小組應變，不過北市議員張文潔、洪婉臻、洪健益今（23）日在議會財建委員會關心此事，洪婉臻批評，全國重視的防疫事件，為何交由副市長擔任總指揮，市長蔣萬安人去哪了？個人認為沒有市長的公開說明，這樣的危機領導，會讓市民安心嗎？同時要求市府立刻建立市場的價格公開機制。

洪婉臻表示，我就是覺得很遺憾，現在防守20年的非洲豬瘟，現在破防了，全台人心惶惶，牽扯到不只是豬的問題，而是整體市場運作的問題，還有整體消費者的信心，結果市長不在現場做指揮官，那請問他去做什麼？陳俊安表示，昨天那個時間市長是在處理，新光人壽召開記者會，處理輝達後續的問題。

洪婉臻說，所以市長有空去用輝達，雖然輝達是很重要，但是他應該有很多時間處理，但是豬瘟這麼緊急的會議，他自己不擔任指揮官帶領台北市，覺得非常遺憾，非洲豬瘟是全國防疫的事件，衛生、動保、警察、環保、教育、產發、市場處全部都牽扯在此，結果市長不在場，如果臨時跨局處要整合，是否有明確的決策權跟指揮體系？陳俊安表示，這個應變小組本來就有組織章程規定，上面的總指揮是林奕華副市長，昨天的會議確實是由指揮官帶隊開會。

洪婉臻則批評，有不少縣市都是由市長擔任總指揮，市民最關心的就是食安問題，為什麼不是由市長親自召開記者會，向市民說明，昨天晚上很多攤商、便當店業者、早餐店業者，都問說貨源在哪？豬價會不會漲？結果看到是副市長主持，動保處發新聞稿，僅表示台北市沒有豬場，所以不用擔心，個人認為沒有市長的公開說明，這樣的危機領導，會讓市民安心嗎？

洪婉臻也說，市長可以去處理輝達相關事宜，但是不能不照顧市民的生活，豬肉的停賣、其他肉類的價格是否會漲價，攤商要如何進貨，市民的生計該如何？不是說台北沒有豬場就可以免責。要求市府立刻建立市場的價格公開機制，且市長應該要親自對外說明，安撫市民的信心，不要只推給副市長、產發局長。陳俊安則承諾，市場價格查察機制部分，會跟中央儘速來確立相關的機制跟平台。

洪健益指出，全國豬隻最大來源是屏東、雲林、彰化，要求市府控管北市賣豬肉單位的豬隻來源和豬隻是否食用廚餘，也在各個市場訂定一套豬隻來源配套措施讓市民安心，不要等到5天後開始販售再因應；陳俊安表示，每個豬隻都會有屠宰和產地來源證明，市府會研擬並詢問中央法規相關規定。

最終，財建委員會第一召集人林世宗則裁示，有關非洲豬瘟市府應去請示中央法規、擬定對策，後續在28日的財建工作報告前，對非洲豬瘟作詳實的實行報告。

