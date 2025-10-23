為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    普發1萬再等等！ 總統府︰待收到立院咨文後儘速公布

    2025/10/23 14:42 記者陳昀／台北報導
    被問到普發1萬進度，總統府表示，尚未收到立法院咨請總統公布的咨文。（資料照）

    立法院在17日三讀通過攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案，行政院原預計最快今天院會後記者會公布登記入帳的官方網站；不過，總統府截至今天下午2點，尚未收到立法院咨請總統公布的咨文。

    立法院會17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金1萬元預算2360億元。財政部長莊翠雲日前表示，預計於總統公布預算案當天說明普發現金相關時程，預計11月上旬起按次序發放。

    被問及相關進度，總統府發言人郭雅慧表示，「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」及「平埔原住民族群身分法」2案，截至23日下午2時為止，總統府尚未收到立法院咨請總統公布的咨文。

    郭雅慧強調，總統府將於收到咨文後，儘速辦理公布事宜。

    立法院會17日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，明定平埔原住民族群定義與申請原則，中央主管機關為原民會；登記期間限制為5年，必要時得再延長5年；政府應在施行後3年內修法，保障平埔原住民族政治參與、衛生醫療等權利。

