    首頁 > 政治

    台中爆非洲豬瘟 多位民進黨議員批市府通報與應變明顯失靈

    2025/10/23 15:31 記者蘇金鳳／台中報導
    多位民進黨市議員批市府防疫慢半拍。（記者蘇金鳳攝）

    多位民進黨市議員批市府防疫慢半拍。（記者蘇金鳳攝）

    台中市爆發非洲豬瘟今天在市議會引發議員關切，多位民進黨議員痛批，市府防疫體系出現漏洞，豬隻自10月10日死亡，14日大量豬隻異常死，竟至20日才採樣送驗，延誤10天，通報與應變明顯失靈，建議設立「防疫資訊專區」，即時公布各局處防疫進度與檢驗結果，讓市民掌握資訊。

    副市長鄭照新表示，市府已召開兩場跨局處會議，持續追蹤防疫進度，並要求各單位即時回報、同步應變，確保各局協調無縫銜接，全力防堵疫情擴散。

    民進黨市議員陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤及張芬郁，痛批市府在非洲豬瘟疫情，通報延誤、資訊不透明。

    陳雅惠批評市府，凡事等中央的態度，若地方政府只會等指示，那「台中市政府存在的意義是什麼？」強調防疫應由地方主動啟動，問題發生就該立即處理，不能推卸責任。

    議員謝家宜表示，市府副市長鄭照新及教育局長蔣偉民於中央召開記者會前一天及當天才知道，此時才開始評估校園營養午餐所受影響及配套措施，市府反應慢半拍，螺絲鬆了一地。

    議員陳淑華說，市府發現豬瘟落後、防疫落後，現在連配套也落後。食材替代、菜單調整都不明確，廚餘處理也不明確，市府內部該橫向協調要加快，否則一問三不知，食材、菜單都是由各校自行處理、連廚餘也是，市府沒有任何的角色，如何確保學校營養午餐的食安！

    張芬郁指出，這波豬瘟疫情恐讓養豬戶及準備重返國際市場的企業損失逾兩千億元。但日前立法院刪除防疫預算時，台中六名國民黨立委卻無一人發聲，她更質疑，熟廚餘處理過程沒有依規落實，要求農業局提供近年廚餘養豬場稽查報告，並強調台中市每年約有3.5萬公噸熟廚餘，不得再送進大里掩埋場。

