合法補習班自清反被停招6個月 林月琴批中市教育局行政追殺

台中市嘉群美語補習班今年3月發現，一名非補習班員工或負責人的「林老師」在同棟樓地下室打著嘉群美語的名義非法招生，補習班後續向台中市教育局反映，最後卻收到教育局「停止招生6個月」的不當處分。立委林月琴今天召開記者會表示，台中市教育局形同懲罰守法、自清的業者，根本是行政追殺。

林月琴今天上午在立法院偕同靖娟兒童安全文教基金會、人本教育基金會召開「合法補習班自清卻受罰！教育局荒謬懲處、兒少安全何在？」記者會。

嘉群補習班代表表示，負責人陳先生今年3月發現，一名非補習班員工或負責人的「林老師」，多次冒用補習班名義對外招生，並在地下室及其他不符規定的樓層收費上課，向公職老師退休的房東反映後，他則回應：「違法的事他做了30多年，違法又怎麼樣？」、「台中市教育局有他認識的人」等。

嘉群補習班代表指出，最荒謬的是台中市教育局，長達半年多，她進出教育局無數次，每一次都是哭著出來。補習班4月7日起多次向教育局申請暫停營業，但教育局不僅未受理，還在3月到7月間多次稽查，確認現場「查無營業」並要求補習班限期改善，最終更於7月24日發文，指稱陳先生「未回覆限期改善」違反規定，預告將處以停止招生6個月處分。

林月琴表示，教育局處理過程完全忽視兒少在教育環境中的安全與權益，凸顯教育局在補習班管理規範與執行上的嚴重漏洞，如以行政追殺合法業者，陳先生早已停課退費，但教育局卻以「未回覆限期改善」為由預告處分，完全是以程序刁難、懲處自清的合法負責人。

林月琴續指，陳先生申請停業時已明確告知現場仍有人冒名招生，且違規地點在地下室，但教育局只關注「文件」與「營業跡象」，等於縱容冒名招生，置學生安全於不顧；此外，嘉群美語多次送件給教育局卻遭承辦人拒收，讓送件人在市府各樓層奔波無果、疲於奔命，教育局最後再以「未回覆」為由處分。

林月琴最後提出四點訴求，包含教育局應立即受理合法負責人的停止營業申請，不得再以行政刁難懲處自清的業者；對冒用補習班名義、在地下室違法招生者祭出嚴厲裁處；保障在班學生的安全與受教權，全面檢視場地是否符合消防、逃生等規範；對於拒收公文、態度傲慢的承辦人員應嚴格檢討並懲處。

