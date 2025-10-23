基市議會75週年慶 謝國樑、童子瑋難得同台切蛋糕

基隆市議會今天歡慶75週年慶，現任議長童子瑋、副議長楊秀玉及基隆市長謝國樑等人一同切蛋糕。（記者俞肇福攝）

基隆市議會今天（23日）上午舉辦基隆市議會成立75週年慶祝活動，典禮由基隆市議會議長童子瑋、副議長楊秀玉主持，基隆市長謝國樑率領秘書長方定安及各局處首長到場祝賀；國民黨籍的謝國樑、民進黨籍議長童子瑋，被視為2026基隆市長選舉，藍綠最強人選。有趣的是，司儀一開場口誤稱議長為「市長」，雖然即刻更正，卻引來75週年議會慶的另一高潮。

謝國樑致詞時表示，能與議會一同見證這個重要時刻深感榮幸。市府團隊正積極準備即將登場的定期會，期盼透過議會的監督與建言，讓市政方向與市民需求更加貼近。

童子瑋指出，議會作為城市治理的重要平台，將持續扮演市政監督與民意溝通的橋樑角色。未來除持續優化議事環境與提升專業能量外，也將導入人工智慧應用，促進公民對議政運作的理解與參與，共同推動基隆朝向創新、永續與宜居的城市目標邁進。

國民黨已確認現任縣市長連任，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華確定競逐連任提名。民進黨基隆市長人選則將採取徵召作業。

謝國樑說，民進黨所提名的任何對手，他都會表示肯定，並且來一場君子之爭，但他不是民進黨選對會，他不方便替他提名，童議長這幾年在議政工作上非常努力，他會繼續配合議會，做好市政的工作。

被問到是否代表民進黨參選下屆市長？童子瑋回應說，謝市長是國民黨內爭取連任縣市，步伐上會快一點；基隆市長與唯一一席立委均是國民黨，對民進黨來說，基隆是艱困選區，提名的整體討論還沒輪到基隆，尚未到徵詢及討論的階段。他表示，會秉持為民服務精神，爭取基隆極大化的建設，把議會的角色扮演好。

