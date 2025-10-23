台東縣長選戰早已開跑 陳瑩父親、吳秀華兄長積極佈署

立委陳瑩今在活動中請託水保署「若自己當上台東縣長，麻煩經費多補助些」。（記者劉人瑋攝）

2026台東縣長選舉，民進黨確定提名立委陳瑩參選，其實參選者身分早早就在近一年前已定，國、民兩黨分別是現任議長吳秀華及陳瑩，兩人甚至也在年初許多參會同框、互道「加油」，兩者皆為「前縣長親人」，挾帶著豐沛的地方人脈，縣長選戰早已開打。

去年立委選戰綠營賴坤成、劉櫂豪黨內互毆再度撕裂，在空降台東的英系立委莊瑞雄再三保證「不在台東選舉」，台東屬於自己責任區，接著就是莊與陳瑩長期同時出現各大場合，也表現出另一面的大團結。台東地方青壯派的綠營人士表示，基於尊重賴、劉二位地方大老級人士，每每都只能「在戰後收拾戰場，收拾那麼多年實在很疲乏，能團結合作實在是好事。」

請繼續往下閱讀...

而綠營方面也從立委選戰觀察，在劉櫂豪瓜分1萬8千多票狀況下，賴坤成以數千票之差落敗，也反映出綠營在此仍有極大勝算，台東縣長政黨輪替十分有可能，更何況，陳瑩的父親陳建年以往又曾為縣長，在其長期經營地方、部落，綠營最弱的部落票也可望彌補。

目前縣議會也為藍營吳秀華幕僚骨幹，對其來說，「選縣長與立委可是差很大」曾在綠營的劉櫂豪當選立委多屆卻未曾選上縣長，「那是認為縣長大位遠比立委選舉重要得多」，資源、人脈和精力全耗在縣長選戰上才致立委選舉落敗。藍營大老稱，「縣長只有一位，而且有資源，立委上百又無直接權力」。

吳秀華兄長吳俊立及吳俊立妻子鄺麗貞皆曾為台東縣長，由此即可知其家族實力雄厚，加上多年積攢人脈、資源，絕對是藍營選戰最強大助力。陳瑩是老早宣布自己參選，相較陳常常在各場合聲明「自己若當上台東縣長」並提出各項補助或政策，吳則是相對低調許多，二人也是在各場合和睦相處，但背後的父親、兄長早就積極佈署選戰、四處奔走。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法