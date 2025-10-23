大巨蛋漏水連連仍打80分 議員批北市府營運績效評估「蓋牌」

台北大巨蛋2023年底落成啟用以來，陸續舉辦棒球賽、演唱會，不過場館漏水問題始終無法根除，北市府也指出，如連續兩年營運績效評估未達70分，可與遠雄解約；今年營運績效評估出爐，達80.25分過關。北市體育局今（23日）至議會工作報告，議員質疑營運績效評估報告不公開，批評黑箱作業讓監督成為空談；此外，遠雄不斷漏水也沒有罰到最高金額300萬元，也被質疑放水。

體育局今至議會教育委員會工作報告指出，台北大巨蛋辦理展覽、協辦參訪活動，也舉辦大型賽事以及國際賽事，包含2025年世界棒球經典賽台灣區預賽、中華職棒賽事，以及雙北世界壯年運動會等，共41場賽事；非體育賽事活動方面，包含韓星泰妍、歌唱家安德烈·波伽利、林俊傑、五月天等演唱會。總計台北大巨蛋上半年共辦理51場活動賽事，體育賽事43場、非體育賽事8場，體育賽事佔上半年檔期84.3%。

國民黨議員曾獻瑩表示，體育局曾於去年公開營運績效委員會的會議紀錄與委員名單，學者意見清楚記載、可供外界檢視，但今年9月召開的營運績效評估會，卻被以涉及「營業機密」為由不公開，包含會議紀錄、評分內容、委員名單都蓋牌。

民眾黨議員陳宥丞也批，這份工作報告不及格，甚至不該送進議會，因為內容全部黑箱、蓋牌，市民3年來對於大巨蛋的監督被視為無物，難道今天還要議會背書？認為報告應該退回重新送來。

體育局長游竹萍說，去年的會議是諮詢會，因此有公開，今年的營運績效評估，則基於促參規範沒有公開，因為部份內容會涉及大巨蛋商業部份。

曾獻瑩質疑，評分項目中多為公共管理性質，頂多就是財務管理情形涉及商業機密，若真有財務資料或金管會規範不能揭露，市府可以馬賽克處理，但不該以營業機密理由，將整份會議紀錄封存，只給出一個80.25的數字，剝奪議員監督的權力。

陳宥丞批，遠雄漏水改不好，一年最高可以罰到300萬元，但去年才罰190萬，今年只罰30萬，體育局每天幫遠雄重新定義漏水，事實上網友也有整理，就是超過30次，卻罰不到300萬元。

體育局副局長吳建羣表示，抓漏確實很有挑戰，遠雄也有請專業團隊積極處理，目前是因防水膠布有受熱變質導致漏水。

陳宥丞說，民間業者也告訴他，從工程的角度，根除漏水可能要讓巨蛋停止營運半年以上，請體育局下週內提供技術改善方案，包含遠雄做過什麼努力，多久可以修好，是不是需要半年停工，不要每天幫遠雄抓漏。

