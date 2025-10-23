為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌向央廣索資爭議 卓榮泰：首長應親自核定

    2025/10/23 14:08 記者鍾麗華／台北報導
    對於立委向各部會機關索資，行政院長卓榮泰今在院會表示，凡涉及機敏、個人等內容不能揭露，若有疑慮，部會首長應親自核定，未來如果資料不當外洩，不再是下屬的問題，而是首長的問題。（圖由行政院提供）

    對於立委向各部會機關索資，行政院長卓榮泰今在院會表示，凡涉及機敏、個人等內容不能揭露，若有疑慮，部會首長應親自核定，未來如果資料不當外洩，不再是下屬的問題，而是首長的問題。（圖由行政院提供）

    國民黨立委翁曉玲曾因索取戰時糧食配送地圖挨批，近日又發生民眾黨立委黃國昌辦公室向央廣索取機密文件。行政院長卓榮泰今在院會表示，凡涉及機敏、個人等內容不能揭露，若有疑慮，部會首長應親自核定，未來如果資料不當外洩，不再是下屬的問題，而是首長的問題。

    卓揆表示，國會向行政部門索取資料，基於憲法精神，當然要詳實提供，且在時間內給立委正確資訊，這也是在幫助行政院政策說明，能讓立委了解政府政策是絕對重要的。

    但卓揆強調，凡涉及機敏、個人、有疑慮、出乎常理的，無法理解索資目的與內容，這部分為維持政府正常運作，避免內部討論過程被誤會，以及重要基礎關鍵設施安全維護，這些都不能揭露。

    卓榮泰要求，各部會首長即時下令所屬單位嚴格審視內容，如有上述疑慮，部會首長應親自核定才能對外提供；如果無法做決定，對於這些有更多疑慮的少數案件，直接送行政院秘書長做最後決定。

    卓榮泰強調，政府有義務及責任維護國家安全體制，要讓國家行政作業能順利、健全運作，也必須尊重個人基本隱私，以及基本人權，因此請各部會首長要做此處置，分層負責要清楚，未來如果資料不當外洩，不再是下屬的問題，而是首長的問題，希望首長務必達成。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播