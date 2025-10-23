為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中爆發非洲豬瘟 粉專曝盧秀燕為反對林佳龍造成廚餘問題

    2025/10/23 14:59 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕。（記者黃旭磊攝）

    台中市爆發非洲豬瘟，引發國人關注。粉專「實習生特急」指出，台中市爆發全國第一個豬瘟其實有脈絡可循，就是過去台中市長盧秀燕為了反對前市長林佳龍而造成的。

    粉專「實習生特急」今日發文表示，台中市廚餘量年年增加，廚餘量已經從2015年的4萬1815公噸，翻倍成長到2023年的11萬4196公噸，林佳龍早就知道廚餘需要專門處理，才不會造成廚餘垃圾過多無法去化問題。

    粉專認為，當時盧秀燕上台為了反對林佳龍，於是所有有關林佳龍的建設，她都用意識形態去反對，不論捷運藍線、中火轉燃氣、還有林佳龍全國首創的生質廚餘轉發電，盧秀燕一上台就全部無腦翻盤硬幹到底，導致現在台中市廚餘去化量嚴重不足，「多的廚餘無路可去怎麼辦，只好睜一隻眼閉一隻眼跟養豬場妥協隨便煮廚餘，疫情會爆發不是沒有原因，完全是盧秀燕意識形態以及偷懶怠惰造成的。」

    粉專指出，台中市200頭以上養豬場，高達48%仍在使用廚餘養豬。其他縣市相比，苗栗僅18.1%、彰化7.5%、南投13.9%、雲林全面禁止所以是0%。為什麼台中這麼高？其實廚餘加熱要大量成本，而這些養豬戶剛好遇到盧秀燕這種只會做表面功夫的市長，加熱不完全或是沒有符合規範只有在台中市政府稽查時做做樣子，於是大家廚餘處理的部分就上樑不正下樑歪，加上市長希望廚餘去化有人可以幫忙處理，當然養豬場也跟著隨便起來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播