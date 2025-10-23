台中爆發非洲豬瘟 粉專曝盧秀燕為反對林佳龍造成廚餘問題

台中市長盧秀燕。（記者黃旭磊攝）

台中市爆發非洲豬瘟，引發國人關注。粉專「實習生特急」指出，台中市爆發全國第一個豬瘟其實有脈絡可循，就是過去台中市長盧秀燕為了反對前市長林佳龍而造成的。

粉專「實習生特急」今日發文表示，台中市廚餘量年年增加，廚餘量已經從2015年的4萬1815公噸，翻倍成長到2023年的11萬4196公噸，林佳龍早就知道廚餘需要專門處理，才不會造成廚餘垃圾過多無法去化問題。

粉專認為，當時盧秀燕上台為了反對林佳龍，於是所有有關林佳龍的建設，她都用意識形態去反對，不論捷運藍線、中火轉燃氣、還有林佳龍全國首創的生質廚餘轉發電，盧秀燕一上台就全部無腦翻盤硬幹到底，導致現在台中市廚餘去化量嚴重不足，「多的廚餘無路可去怎麼辦，只好睜一隻眼閉一隻眼跟養豬場妥協隨便煮廚餘，疫情會爆發不是沒有原因，完全是盧秀燕意識形態以及偷懶怠惰造成的。」

粉專指出，台中市200頭以上養豬場，高達48%仍在使用廚餘養豬。其他縣市相比，苗栗僅18.1%、彰化7.5%、南投13.9%、雲林全面禁止所以是0%。為什麼台中這麼高？其實廚餘加熱要大量成本，而這些養豬戶剛好遇到盧秀燕這種只會做表面功夫的市長，加熱不完全或是沒有符合規範只有在台中市政府稽查時做做樣子，於是大家廚餘處理的部分就上樑不正下樑歪，加上市長希望廚餘去化有人可以幫忙處理，當然養豬場也跟著隨便起來。

