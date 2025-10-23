國民黨11月1日全代會 鄭麗文率1945名黨代表宣誓就職

國民黨將在11月1日於台北市立成功高中綜合大樓體育館召開第22屆第1次全國代表大會，當天新當選的黨主席鄭麗文將率1945名選舉產生代表以及核定代表一起宣誓就職，象徵新一屆的黨最高權力機關正式走馬上任。（資料照）

國民黨將在11月1日於台北市立成功高中綜合大樓體育館召開第22屆第1次全國代表大會，當天新當選的黨主席鄭麗文將率1945名選舉產生代表以及核定代表一起宣誓就職，象徵新一屆的黨最高權力機關正式走馬上任。

國民黨組發會主委許宇甄昨日向中常會報告指出，第22屆中央委員選舉日期為11月1日全代會之後，同時，組發會也援例把即將卸任的第21屆中央委員列為這次全代會的當然代表（核定代表），有關核定代表身分類別依據8月27日中常會通過，共計有11個類別，總計365人，核定代表的身分未來可能會因職務產生異動而隨之異動。

依照國民黨黨章規定，由全國代表大會選出190名中央委員以及95位候補中央委員，任期4年，未來還要另舉辦中常委選舉，從中央委員當中產生29位應選中常委，任期2年。

根據國民黨規劃，全代會當天先舉行開會典禮，由現任黨主席朱立倫領唱國歌，然後向國旗、黨旗暨總理遺像行三鞠躬禮，朱立倫恭讀總理遺囑，並致詞發表卸任感言後，隨即舉行黨主席交接儀式，朱立倫將致送鄭麗文黨主席當選證書，兩人進行印信交接後，由鄭麗文率領全國黨代表一起宣誓就職，然後再由鄭麗文致詞發表就職演說。

在大會第二階段的報告討論議程，就由新主席鄭麗文主持，預定將由全代會行使副主席同意任命案，以及通過中央黨部秘書長、副秘書長人事案，以及中評委聘任及追認案、第28屆中央考紀會主委、副主委及委員追認案，黨務報告部分規劃採書面進行，立法工作報告則由立法院長韓國瑜報告5分鐘，然後處理大會出席人臨時提案。

國民黨第22屆新任應選黨代表共計1580人，其中包括22縣市黨代表1390人、海外地區代表100人、大陸台商代表60人、學生遴選代表30人，加上核定代表365人，總計1945位黨代表。

