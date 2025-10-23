最高層級共諜！退役中將高安國當內應 擬定「永福計劃」助中共

前陸軍退役中將高安國被中共吸收充當共諜，危害我國國家安全，高院依國安法的發展組織未遂罪，判刑7年6月。（記者楊國文攝）

陸軍退役中將高安國被訴遭中共收買，在台吸收現、退役軍人發展共諜組織，並發起「反獨促統聯軍」組織，擬定「永福計劃」訂出作戰構想，做為中方襲台時的中共內應，並對政府發動全面攻擊，達成兩岸統一目標，所幸遭查獲，但高等法院審理時否認犯罪，高院今依違反國家安全法的發展組織未遂罪，重判高7年6月、同案被告其同居人劉逸蓁6年6月，侯紹康等4名被告判2年6月至6年不等徒刑，6人犯罪所得約新台幣962萬元均沒收。

高院判決指出，高安國等6人明知中共為我國境外敵對勢力的政府，長期以來，除在軍事上威脅我國國家安全及社會安定，亦藉由多方面情報滲透、統戰佈建等工作，企圖破壞我國自由民主憲政秩序及社會安定。

高院斥責表示，高安國是陸軍中將退伍，深受國家栽培及照顧，竟為了達成其政治理念，與同居女友劉逸蓁圖謀利益接受中共資助美金、人民幣共411萬元，透過拉攏、接觸現、退役軍人等方式，欲發起「反獨促統聯軍」的組織，企圖在解放軍已獲得台灣周邊海空域優勢完全封鎖台灣時充當中共内應，並對政府重要機構發動全面攻擊，建立臨時政府，進而達到兩岸統一的目標，且因受中共黨政軍的資助，需搭配中共對政策、對台軍演等各種情況，以上凱道拉布條或製作影片上傳至網路自媒體實施網路戰的方式，呼應中共反對我國政府的主張。

擔任「中華民國台灣軍政府」發言人的侯紹康、退役軍人張勝豪、邱榮鴻及非退役軍人陳敬准4人，為圖個人私利，或企圖在台發展組織據點，或收集政治軍事要地環境資訊，並積極引介、拉攏其他現役軍職人員為中共發展組織。

高院認定高等6人除助長中共對我國實施情蒐及滲透任務，進而得以透過各式擾亂手段而破壞我國國家安全及社會安寧，均應予以非難，將高、劉女5人依發展組織未遂罪判刑，僅候男依發展組織罪判刑6年。

現年81歲的高安國，是我國歷年來擔任共諜層級最高的將領。

高檢署和國防部聯手調查指出，高安國退役後，擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，2020年草擬「中華民族反獨促統聯軍」組織的計劃，高並草擬「永福計劃」訂出作戰計劃，與劉逸蓁陸續物色現、退役軍人加入，並接受中方資金挹注美金、人民幣共411萬元，但高2人接觸的現退役軍人均未回應。分別獲得新台幣8.6萬至249萬元不法利益。

另外，侯紹康因2019年與高赴中接受招待而結識中國情治單位人員而被吸收為共諜，從2019年至2024年間，吸收張勝豪、邱榮鴻、陳敬淮等人加入共諜組織既遂，分別獲得新台幣8.6萬至249萬元不法利益，但候4人拉攏相關現、退役軍人均被拒或未回應。高檢署將高等6人依國安法發展組織罪起訴，移審高院均裁定續押。

高院審理時，高、劉女、張勝豪均否認犯罪，侯、陳、邱3人坦承犯行。

