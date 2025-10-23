國民黨團：請執政黨加強邊境管理 增加非洲豬瘟防疫量能

國民黨團記者會。（記者方賓照攝）

非洲豬瘟出現在台中梧棲養豬場，引發國內養豬業和消費者憂心。立法院國民黨團今舉行記者會指出，國難當前居然還有人在政治操作，令人感到遺憾。呼籲政府應重新檢視防疫政策，邊境管制查驗是否還有疏漏，在最短時間補強，請執政黨好好負起責任，加強邊境管理，增加防疫能量，中央、地方一同防堵非洲豬瘟病毒擴散。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，2017、2018年地方縣市長就提出「全面禁止使用廚餘餵豬」，前行政院長蘇貞昌曾指示「全國禁用廚餘餵豬」，但當時的農委會主委陳吉仲，在2021年9月29日署名的一紙公文公告「有條件開放」，這是否就是這次非洲豬瘟破口的原因之一？

請繼續往下閱讀...

林沛祥表示，假設沒有有害豬肉進口，基本上破口應該不會發生，若當初2019年全面禁止廚餘餵養豬隻，或許發生此憾事的機率會大幅下降。林認為，現在應該關注如何在邊境管理落實查核，溯本追源重新檢視防疫措施，千萬不要政治操作、不做不錯，錯了就甩鍋。

國民黨立委吳宗憲表示，邊境宣導持續進行，縱使媒宣費逐年遞減，也沒有因此減少或停止宣導，「事實上，根本沒有減少邊境宣導預算被刪減的事」。且海關從107年到114年9月30日，查獲走私的豬肉製品有13537件，總共22000多公斤；旅客從境外攜入的豬肉製品，包括被查獲、主動拋棄丟棄有9507件。換言之，走私進口比例遠高於民眾自行攜帶，這就是邊境防疫破口，政府有無出面說明該如何加強？邊境防疫可能要再多加強、找出漏洞，這才是重點。

此外，吳宗憲也提到，在2021年發生越南肉品走私案，後遭查獲71公斤尚未流入市面的豬肉品，檢察官偵結起訴，建請法院對接應的一對母女從重量刑，結果法院依「動植物防治法」判決僅對母女判處6個月和3個月徒刑，且得以緩刑2年，並各處5萬元和3萬元罰金。一個足以摧毀台灣養豬產業的走私案，法院竟然輕判，現在應該檢討的是防疫是否有漏洞？司法判決的處罰是否過低？

國民黨立委牛煦庭表示，非洲豬瘟當然是境外移入，不會憑空在台灣出現，特別是台灣過去努力防疫有成之下。國人也都看到，在國境查驗、防毒走私部分，相關執法人員也都非常努力。地方的應變，一開始沒有通報，是因為病徵跟非洲豬瘟有點不同，台中市政府已經對外說明按照標準作業流程。

牛煦庭說，縱然百密有一疏，中央地方是合作關係，現在擔心政治力介入，讓事情模糊焦點，如網軍見獵心喜、互相攻擊，不斷提出預算遭刪除。就算是媒體宣傳預算在去年統刪有所撙節，但國人入境有沒有看到相關防疫宣傳影片？機場、港口海關是不是也在持續查驗？顯見本來在運行的機制照常運作，若要放大作政治攻擊是沒有任何意義的。

國民黨團記者會。（記者方賓照攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法