啟動普發萬元現金再等等！ 行政院：還沒收到立院函文

對於普發萬元現金規劃，行政院發言人李慧芝今天表示，目前還未收到立法院的函文，一旦收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。（記者鍾麗華攝）

立法院在17日三讀通過攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案，行政院原預計最快在23日的院會後記者會公布可登記入帳的官方網站，並宣布各類管道的啟動時程。不過，發言人李慧芝今天表示，目前還未收到立法院的函文，一旦收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。

立法院會三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，包含普發現金預算2360億元。根據韌性特別條例第9條規定，特別預算公布後1個月內，政府就會執行普發現金發放作業，並於7個月內發放完畢。

依照慣例，法案三讀通過後將由立法院送至總統府，總統要在10天內公告。財政部長莊翠雲日前表示，17日立法院三讀通過，總統在次週公告，公告當天財政部就會開記者會說明，「11月上旬就可按次序發放」；發放方式部分，將比照先前普發現金6000元的方式辦理。

普發現金領取管道共5類，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放，預計11月上旬起按次序發放，首批將是直接入帳者。

至於領取資格比照2023年普發現金6000元，共5大對象可領取1萬元，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及中港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。

