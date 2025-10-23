為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌刪凍邊境查驗經費4000萬 卓冠廷：是真的三讀刪掉

    2025/10/23 13:28 即時新聞／綜合報導
    黃國昌被挖出在今年總預算審查時，提案分別刪、凍食藥物署用於「食品邊境查驗和國內外稽查管理」預算4000萬。卓冠廷今強調，邊境管制預算年初在立院真的被砍2000萬，不是提案而已。（資料照）

    台中養豬場被檢出非洲豬瘟，立法院民眾黨團總召黃國昌被挖出今年審查總預算時提案，分別刪除、凍結食藥署「食品邊境查驗和國內外稽查管理」預算4000萬元。民進黨新北市議員卓冠廷今（22）日在臉書發文強調，邊境管制預算年初在立院真的被砍2000萬，不是提案而已，是真的三讀刪掉。

    卓冠廷指出，非洲豬瘟要靠邊境管制嚴防，但年初藍白亂刪預算，邊境管制預算就被砍了2000萬，不只是提案，是真的三讀刪除，減列2000萬、凍結2000萬。

    卓冠廷列舉數據，提到關務署統計從2018年1月1日至2025年10月22日止，共查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品1萬3583件、共2萬2372公斤，6成以上來自中港澳。採檢的9511件裡面，就有997件陽性，陽性率超過10%；陽性案件中，中國就佔了 849件，佔比85%。

    卓冠廷也質疑：「守的這麼辛苦，預算都被砍。該負起第一線責任的地方縣市政府，首長消失、採檢拖10天。台灣人不生氣嗎？」

