白喬茵指高雄區公所臉書淪網軍 反遭民政局長嗆「雙標」

高雄市議員白喬茵今（23日）於議會質詢時，質疑高雄各區公所臉書已淪為市府打擊政敵工具，並點名茄萣、鳳山、楠梓區等24間區公所，配合發布攻擊柯志恩的貼文，因為沒分享市府「指定貼文」會扣分；但遭民政局長閻青智霸氣反嗆「雙標」，指台中也有類似評比制度，針對市府的抹黑，民政局有義務澄清。

事件起因於近日三民區公所遭爆料，要求同仁列管臉書帳號、強制按讚分享。市府火速澄清是「單一個案」，區長遭調離職務，市長陳其邁也強調區公所要嚴守行政中立。

揭露此事的白喬茵，今天於議會進一步指控，茄萣區公所官方臉書於4天內，發5篇美濃大峽谷貼文，更轉發柯志恩翻車影音等；鳳山區公所臉書則包含馬頭山廢棄物、旗山轉爐石、美濃盜採、大坪頂柏油山等無關轄區業務事項皆有發文；最誇張的是楠梓區公所，24小時內撰文連發3篇直接攻擊柯志恩文章，文章用詞包括「打臉」、「選舉到了」、「為了選舉」等政治性語言，她認為已嚴重違反行政中立。

對此，茄萣區長表示「發文皆為小編自由意志」；代理區長的楠梓區公所主秘回應「應該是小編，我不清楚!」

白喬茵分析，區公所淪為網軍，原因是民政局長閻青智推動的評比政策，透過扣分機制強迫區公所小編轉發「指定貼文」，她認為民眾追蹤區公所文章，是為了瞭解區內活動或政策，請停止造成亂象的臉書評核賽事。

對此，民政局長閻青智霸氣回應「市政一體，本來就該配合市府澄清」，並指台中文化局也有推動類似的評比制度，對於市府的抹黑，民政局有義務澄清，請議員不要「雙標」。此話一出，讓口才便給的白喬茵當場語塞，回說她是高雄市議員，不是台中市議員。

民政局並發出聲明表示，臉書經營評比為政府常見市政宣導鼓勵機制，而非強制要求，目的在增進民眾獲取可用資訊的權益，各縣市政府均有類似的評比機制。請外界不要抹黑，也不要雙標，如果不鼓勵機關單位重視社群經營，在真正需要即時發布訊息時，如非洲豬瘟，就無法有效運作。

民政局強調，外界對機關有指控不實的時候，市府單位有必要即時提供正確資訊，讓民眾了解真相。以台中市政府為例，該市文化局訂臉書經營獎勵計畫，依吸睛度、內容、工具運用評分，季、年給予禮券與行政獎勵；台中市地方稅務局也依《粉專管理作業要點》設貼文KPI，達標嘉獎，均屬獎勵導向，強化正確資訊的傳遞。

