外媒示警！中國假宗教真統戰 台人赴中參拜成新攻勢

國際通訊社「路透」23日報導指出，根據台灣非政府組織「資訊作戰研究組」（IORG）最新研究，2024年有超過1萬名台灣民眾在中國官方的資助或安排下，前往參與各類宗教活動。報導形容，北京正透過「宗教魅力攻勢」（religious charm offensive）向台灣發動「攻心計」，藉信仰滲透影響民意與社會認同。

報導指出，IORG的研究為首次量化揭露中國以宗教為統戰工具的規模。報告顯示，去年共有1萬496名台灣人參加超過110場赴中宗教活動，活動由地方政府或宗教單位主導，部分旅費與住宿費由中方支付。IORG透過AI分析中國國台辦官網發表的7346篇文章，辨識出活動細節與宣傳內容，發現中方以「同根同源、終將統一」為主要敘事框架，包裝政治訴求於文化交流之中。

報導指出，中國國台辦未回應「路透』詢問。台灣陸委會則強調，北京長期利用宗教作為統戰手段，政府正密切監控相關發展，並認為IORG的研究具高度參考價值。

一名熟悉政策的台灣官員向「路透」匿名表示，北京視宗教活動為政治工具，透過參拜與信仰交流「爭取人心、影響思想」。報導並援引我國國安局先前警告，北京在各類「交流計畫」下滲透台灣各行各業，宗教只是其中一環。

宗教自由成中國政治宣傳包裝

「路透」在報導中指出，中國雖宣稱保障宗教自由，但所有宗教活動都須在共產黨的領導下進行。相較之下，台灣的宗教信仰自由是民主社會核心之一。報導認為，北京利用信仰網絡推動政治宣傳，已成「影響戰」（influence campaign）的一部分，IORG的研究讓外界得以首度量化理解中國如何以宗教滲透台灣社會。

