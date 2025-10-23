非洲豬瘟》黃國昌刪凍4千萬邊境查驗預算 民眾黨嗆「出事就哭窮」護駕

立法院民眾黨團總召黃國昌。（資料照，記者王藝菘攝）

台中爆發非洲豬瘟，民眾黨立院黨團總召黃國昌被挖出在今年總預算審查時，提案刪、凍食品藥物管理署用於「食品邊境查驗和國內外稽查管理」預算4000萬元。民眾黨團今（23）日反批，此刻本應不分朝野黨派，卻試圖將此次防疫不力歸咎於預算被刪了2000萬元，一出事，就哭窮的老招玩不膩。

民眾黨團指出，側翼先攻台中盧秀燕市長延誤通報，要負最大責任；卻被農業部長陳駿季「來源最可能是違法肉品帶入境混進廚餘」一句話打臉。更被發現，雲林縣長張麗善2018年上任後就禁止廚餘養豬，防止豬瘟從中國傳入，卻被時任行政院長賴清德反對；養殖業者反嗆「賴清德才是罪魁禍首」！

請繼續往下閱讀...

民眾黨團續指，眼見火燒總統府，綠營趕忙改打在野刪預算罪大惡極，造謠「都是民眾黨砍了食藥署的邊境查驗預算害的」，但整理近幾年政府預算書，食藥署所編列的「食品邊境查驗及國內外稽查管理」預算，從110年的4億7千多萬，攀升到114年達6億2千多萬。

民眾黨團說，立法院審核通過的法定預算，也從110年的4億5千萬，年年增加到114年的5億6千萬。側翼與其怪東怪西，不如問問為何預算年創新高，過去連七年能守住豬瘟，換上賴清德、卓榮泰就破功。

針對提案刪凍114年食藥署預算，民眾黨團解釋，是因為去年3月，含蘇丹紅的辣椒粉風波爆發，食安疑慮延燒，5月從中國輸入的辣椒粉、9月從埃及進口的胡荽子粉，也被檢出含蘇丹色素；而食藥署的檢驗機制狀況外，當時衛福部還掛保證，蘇丹紅已採取100%逐批查驗，要民眾安心。

民眾黨團補充，黃國昌追查後竟發現，在100%逐批查驗後仍有毒粉流入市場，時任衛福部部長薛瑞元在追問下才坦承指令下達有誤：「未確實100%逐批查驗蘇丹紅」，並向社會道歉，民眾黨才因此提案減列相關預算2000萬、凍結2000萬，凍結的2000萬也在食藥署向立法院衛環委員會提交檢討報告後，予以解凍。

民眾黨團強調，他們提案刪除及凍結邊境查驗的預算，就是要求衛福部記取教訓、落實查驗，是盡在野黨該盡的責任；側翼反智洗地說法不僅無法幫民進黨政府轉移焦點，更提醒社會大眾，食藥署捅出蘇丹紅的大簍子，別再「好了傷疤忘了痛」。

民眾黨團批評，卓榮泰手握最高總預算不會執政，一天到晚還哭窮、違法跟地方政府搶錢，甚至要靠綠媒與側翼轉移執政無能的焦點，真的可以下台了。

相關新聞請見：

防非洲豬瘟「邊境食品查驗經費」4千萬遭刪凍 提案人是黃國昌！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法