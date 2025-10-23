公開指控《中時》「擅自捏造評論」 小笠原欣幸要求更正

日本政治學者、現任清大榮譽講座教授小笠原欣幸指控，《中國時報》擅自捏造其評論，公開要求該媒體更正。（資料照）

國民黨主席選舉最終結果前立委鄭麗文以50.1％得票率成為新任黨主席，長期觀察我國政治局勢的日本政治學者、現任清大榮譽講座教授小笠原欣幸也對此發表評論，許多媒體紛紛轉述報導該評論，不過小笠原指控，《中國時報》擅自捏造其評論，公開要求該媒體更正。

清大榮譽講座教授小笠原欣幸昨（23日）在臉書發表國民黨主席選舉結果評論，他針對親中路線、中國的介入、黨員結構的問題、短影音的效果、國民黨的展望等方面進行分析。

該篇評論獲得許多媒體轉述報導，不過小笠原今（23日）在臉書公開指控，《中國時報》一篇〈藍軍找回信念？小笠原欣幸剖析鄭麗文效應：有望重返執政〉報導，內容與論調都與原文有所出入。

小笠原指出，他在親中路線分析的原文寫道「雖然如何界定『親中』需要謹慎，但鄭的這番發言無疑是明確的親中路線。相較之下，對手郝龍斌在與中國關係上展現出相對審慎的立場。」然而《中時》卻報導「這種論述並非單純的『親中』而是強調歷史文化的延續與和平理性交流的重要性」。

另外報導中寫道「小笠原提醒，國民黨應在「堅持傳統」與「順應現實」之間找到平衡，讓選民看到能守能攻的政黨形象，才能重新獲得信任」、「鄭麗文的新路線，不是退讓，而是回歸信念、重建自信」等語也都是小笠原原文沒說過的話。

小笠原在臉書公開表示，從這些差異來看，這並非日文翻譯成中文的問題，而是記者擅自捏造了本人的評論，強調：「如果《中國時報》還保有媒體自尊心的話，請予以更正。」

