台中爆非洲豬瘟 綠批盧秀燕「防疫沒辦法只會蹭卓榮泰」

多位民進黨批盧秀燕不主持防疫會議只會蹭中央。（記者蘇金鳳攝）

台中市爆發非洲豬瘟，民進黨多位議員批市府至今處理亂套，市長盧秀燕昨天竟然是參加購物節記者會，未參加防疫記者會，今天上午還是未親自主持市府所召開記者會，反而是在下午要去參加行政院長卓榮泰視導非洲豬瘟前進指揮所行程，防疫沒有辦法，卻只會蹭卓榮泰，廚餘如何處理都還未確定，只會卸責。

市府表示，環境部會協調地方環保局以現有清潔隊量能協助現有的廚餘作業（家戶、餐飲、學校等團膳），不得由豬農收運廚餘。若須委託清運業者，相關費用由農業部支應。

民進黨議員林德宇表示，已到中午，但是學校營養午餐的廚餘還不知如何處理，今天上午盧秀燕沒有行程，在忙什麼？但盧秀燕卻預定會出現在下午1點多與行政院長卓榮泰的行程，顯見根本就無能力防疫，只會蹭卓榮泰。

民進黨議員陳淑華則表示，台中發生豬瘟，卻看到市長盧秀燕昨天缺席非洲豬瘟防疫記者會，選擇親自出席購物節，顯見盧秀燕市長的心思根本不在非洲豬瘟防治，輕忽非洲豬瘟的危機，令人對疫情擔心。

多位民進黨議員盧秀燕不主持防疫會議，只會召開行銷自己的記者會。（記者蘇金鳳攝）

