鄭麗文曾喊「共軍圍台是保護台灣」 鍾佳濱：絕不被國人接受

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今（23日）直言，鄭麗文有關共機繞台宣示主權的說法，絕不可能被國人接受。（記者方賓照攝）

國民黨新任黨主席鄭麗文曾在政論節目聲稱，中共解放軍圍台是保護台灣，「台灣就是中國的一部分」，引發爭議。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今（23日）直言，共機繞台宣示主權的說法，絕不可能被國人接受。

中國媒體《海峽導報》今年曾轉傳一段影片，鄭麗文在節目中談到，解放軍當然有能力（封鎖），完全合乎國際法，台灣就是中國一部分，國際法和聯合國都是這樣認定，派治安單位去保護台灣、維持台灣治安，讓不當想要介入台灣的所有外國勢力、船隻不得靠近台灣，並質疑「美軍要怎麼樣？他能怎麼樣？」

該影片近日在網路發酵，輿論譁然。鍾佳濱今受訪指出，鄭麗文就任國民黨主席後，其主張會否與過去有所切割，這是一個值得觀察的重點；鄭未來在黨主席任內會否修正及調整，民進黨團正密切觀察。

鍾佳濱提及，鄭麗文擔任立委期間，曾以非常極度依附在中共的言論，來質詢時任行政院長蘇貞昌，但蘇當場答覆，「大家不會擔心我本身的愛國情操、捍衛國家決心」，而共機繞台是在宣示主權等說法，絕對不可能為國人所接受，這段歷史是不可能被消除的。

