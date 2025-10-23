為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    邱復生作證：柯文哲付我100萬元是企畫費 不是投資款

    2025/10/23 12:13 記者張文川／台北報導
    台開公司前董事長邱復生作證。（資料照）

    台北地院審理前民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，今傳喚台開公司前董事長邱復生作證，柯文哲被控去年挪用100萬元總統大選政治獻金剩餘款，投資邱復生的網路自媒體公司，涉犯侵占罪，邱復生今證稱100萬元是他向柯提案的企畫案費用，不是投資款，後續執行的第2階段還沒有討論，就因柯文哲出事而中止。

    今日庭訊僅費時1.5小時即結束，柯文哲離開法院時，媒體詢問關於這100萬是企畫費還是投資款，柯文哲說「這是文字獄」。

    柯文哲於詰問結束後說，他交保以後，一開始一直生病，後來比較好一點，現在他的心情是「難過比生氣還多」，覺得大家都在做一些沒有意義的事，台灣要做的事還很多，「這麼多人坐在這法庭裡做什麼？出去做其他更有意義的事不是更好嗎？」

    柯文哲說，今天把媒體大老邱復生都請出來了，檢察官東湊西湊把他求刑28年6個月，「這就是你們要的嗎？浪費大家時間」。他關在看守所時，每天都在發呆，但心情很平靜，出來外面看到現在的台灣，天天都不知道在吵什麼，「這是在內耗」。

    北檢起訴指出，2024年總統大選結束後，邱復生向柯文哲提議合作營運網路自媒體，並談妥由柯文哲出資100萬元，由邱負責經營，作為創業投資，柯傳LINE向李文宗稱「要投資邱復生100萬做網路新聞，以後賺錢他（邱）要抽成20％」，但李文宗、李文娟查出該公司「連續虧損」且快斷糧，認為不妥，向柯回報，但柯文哲仍執意投資100萬元，李文宗兄妹只好 聽命行事，柯等3人涉侵占政治獻金。

    邱復生今天作證指出，他是國民黨前中常委（現任中評委），選前沒有參與選舉活動，選舉結束後就是新的開始，提企畫案、架構網路平台可以和政治有關，也可以無關，他去年4月向柯文哲提案，柯文哲是委託人、客戶的身分，合約名為「新媒體影音平台行銷及策略規劃服務」，提供完整的企畫書，包括網路數據收集、網路生態分析，相當於柯花錢請他寫企畫、調查網路生態，他交卷、柯付錢，並非投資案，所以錢最終匯進邱的國際電影公司。

    至於第2階段的網路互動執行，邱原本打算運用網路互動影音平台進行，但還沒提案執行，柯文哲就出事而未再繼續，執行合約根本沒談，也就沒有營利抽成20%的事了。

