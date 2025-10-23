台中豬場10日爆死豬、20日才採檢 卓冠廷嘆說：我真的想不通

台中市長盧秀燕。（資料照）

台中養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，台中市長盧秀燕原本今日整日無公開行程，挨批「又神隱」，台中市府今急改行程，下午2點將會陪同行政院長卓榮泰視導台中非洲豬瘟前進應變所。對此，曾任台中市新聞局長的新北市議員卓冠廷呼籲中市府進一步解釋清楚「為何拖了10天才採檢」。

「我真的想不通」卓冠廷今於臉書粉專發文提到，台中豬場，300隻豬，10日發現首例死亡，14日就已經死了50隻，佔整個豬場6分之1的豬，還不覺得異常？還不強行採檢？拖到20日死了快一半的豬才採？

請繼續往下閱讀...

卓冠廷提到，依據《動物傳染病防治法》明令，地方動保處要求檢測時畜主不可拒絕。現在大家疑惑，為什麼10/14已經累計死亡50頭豬，台中市府卻沒有採檢？台中市政府一大早開記者會，但該擔任指揮官親自主持的市長盧秀燕不在。

卓冠廷直指，該清楚說明「為何拖了10天才採檢」沒說明，昨天新聞報導「採檢被拒」，今天台中農業局又稱：「呃......我們就是認為他沒有非洲豬瘟的一個典型症狀，所以我們沒有做採樣的動作。」卓冠廷最後嘆說「到底是怎樣？我真的不懂」。

相關新聞請見︰

台中爆非洲豬瘟》盧秀燕挨批「神隱」 今急改行程陪卓揆視導

疑非洲豬瘟拖10天才採檢 卓冠廷開轟 台中農業局說分明

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法