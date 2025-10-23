為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國台辦翻牆開臉書遭敏感字洗版 小編意外親回「這留言」

    2025/10/23 13:08 即時新聞／綜合報導
    中國國台辦國台辦發言人朱鳳蓮22日宣布，在臉書開設了「國務院台辦發言人帳號」，並於10月21日首發內容。（擷取自臉書）

    中國國台辦國台辦發言人朱鳳蓮22日宣布，在臉書開設了「國務院台辦發言人帳號」，並於10月21日首發內容。（擷取自臉書）

    中國國台辦21日公開翻牆於臉書開設粉專「國務院台辦發言人帳號」，一連更新4則影音，瞬間吸引大批網友以「六四天安門」、「于朦朧」、「習近平」等敏感字詞洗版，留言區幾乎秒變民主自由的舞台，另有人詢問是否能協助尋親，也意外釣出小編親自回應。

    國台辦發言人朱鳳蓮22日在例行記者會宣布，在臉書開設「國務院台辦發言人帳號」上線後湧入大量惡搞留言與迷因，有人貼出「習近平維尼照」諷刺統戰宣傳，也有人狂問「于朦朧死因查到了嗎」、「六四到底多少人死了」等禁忌問題，更有網友嘲諷：「太快來不及刪留言嗎？」、「歡迎來到自由世界」。

    不僅如此，還有網友直言「我是台灣人 不是中國人」、「嚐嚐民主的鐵拳」、「怎麼鄭麗文一當選就跑出這粉絲頁」、「請把國民黨領回去」。由於湧入人數太多，留言刪除速度明顯趕不上新增，國台辦一度疑似暫停清理留言。

    有趣的是，一名網友留言詢問「不知道能不能幫忙尋根？我們家在大陸好像還有親人」，竟短時間內讓國台辦小編親自回覆：「我們可以幫忙，請您將線索通過私信發送給我們」。此舉再度引發熱議，不少人直言「有沒有發現，他們只敢回應給有統戰機會的人？？說的就是你」、「妳若真心想找，兩岸開放交流多少年，到今天還找不到？」

    國台辦臉書粉專小編親自回覆網友詢問能否協助尋親的留言，引發網友熱議。（擷取自臉書）

    國台辦臉書粉專小編親自回覆網友詢問能否協助尋親的留言，引發網友熱議。（擷取自臉書）

