藍急推停砍公教年金 銓敘部：勢必使退撫基金收支失衡

立法院司法及法制委員會今舉行「公立學校教職員退撫條例修正草案」公聽會。（記者謝君臨攝）

立法院司法及法制委員會今舉行「公立學校教職員退撫條例修正草案」公聽會，邀請專家學者共同討論「是否修法停止退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員薪資及消費者物價指數（CPI）調整」等議題。對此，銓敘部指出，若修法停止退休所得替代率逐年降低，勢必使退撫基金收支再度失衡，嚴重影響財務安全。

立院國民黨團於本會期優先推動「停砍公教年金」修法，司法委員會國民黨籍召委翁曉玲繼排審相關草案後，今舉行公聽會，廣納學者專家意見。

請繼續往下閱讀...

銓敘部書面報告指出，關於立委提案盼所得替代率逐年下降，自113年1月1日起不再適用，不宜採行，因為這會使退撫基金收支再度失衡。若修法自113年停止調降退休所得替代率，未來公教人員因年改節省經費可挹注退撫基金金額，將大幅減少2782億元（教育人員為1455億元），致退撫基金用罄年度提早發生。

銓敘部續指，年改後，公、教人員退撫基金用罄年度分別從120年及119年延後至138年及134年，而因112年7月1日以後初任人員個人專戶制的實施，用罄年度分別提前至134年及131年。若修法自113年1月1日起停止調降退休所得，將使公教人員退撫基金用罄年度分別再提前至131年及129年，受影響的是所有現職人員及已退人員的退休權益保障。

銓敘部說，若要使公、教人員退撫基金維持在原來138年及134年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算，其中因實施個人專戶制財務缺口，總計3370億元；若修法自113年1月1日起停止調降退休所得，10年須再撥補3020億元（公務人員為1600億元，教育人員為 1420億元）。

不過，台北市退休教職員權益促進會副理事長孫鳳群則質疑，「砍年金是否正當改革？」依據「公立學校教職員退撫條例」第8條，「退撫基金由教職員與政府共同按月撥繳退撫基金費用設立之，並由政府負最後支付保證責任。」但撥補卻一毛不拔，這樣公平嗎？砍年金照樣會破產，政府沒有撥補才是元兇。

全國教師會文宣部主任羅德水說，政府不僅是全民的政府，更是公教人員的雇主，應盡快履行政府責任，依第9次精算結果，分10年撥補退撫基金，並一併補足之前短編數額。此外，也建議取消58歲月退門檻，讓資深老師自由選擇去留。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法