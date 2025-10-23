鄭麗文被質疑「親中」色彩濃 藍委：給她一些時間看下一步動作

立法院國民黨團23日舉行記者會回應時事議題。（記者方賓照攝）

國民黨主席當選人鄭麗文昨天公布部分黨務主管名單，包含副主席兼祕書長李乾龍、副主席季麟連，遭外界質疑沒有世代叫替，紅共色彩較明顯，更因曾言「共機圍台是在保護台灣」讓黨內憂心其親共立場。國民黨立委受訪表示，先不要預設立場，看鄭麗文下一步動作是什麼，不妨給鄭一些時間，看看行為，行動才是一切的根本。

林沛祥表示，這兩位過去雖然有他們的背景，但做所有事情我們不要先預設立場，「因為他們過去做了什麼，現在就會做一樣的事情」。聽其言、觀其行，李乾龍過去也是前主席江啟臣的秘書長，由他去來操作黨務有一定程度的熟捻，這不一定是一件不好的事情。

林沛祥表示，他還是奉勸所有關心的好朋友，先不要預設立場，先看他們下一步動作是什麼，看鄭主席下一步動作是什麼，再決定國民黨是不是走向更好的未來。

此外，對於鄭麗文曾言「共機圍台是在保護台灣」，被網友質疑這樣的言論是否在親中。牛煦庭表示，黨主席選舉已經結束，過度煽動的話就適可而止，選舉的時候大家聽其言，但當選以後大家是觀其行，包括黨務幹部的主見也好或是後續的路線也好，這當然要接受社會大眾的檢驗。

牛煦庭表示，國民黨的目標很清楚，新的黨主席的領導團隊產生之後大家馬上就對焦了，除了立法院的攻防外，還有2026、2028的選舉，此事不只跟黨內對話，還必須跟全台灣的社會來對話，他認為鄭麗文會很有智慧的來處理這件事情，沒有必要因為言行就無限放大、互相攻擊，這對黨務發展沒有好處，對於要團結台灣面對各種挑戰也沒好處，不妨給她一些時間，看看行為，行動才是一切的根本。

