鄭麗文稱共機侵擾為保衛台灣 顧立雄：對台軍事威脅是不爭事實

立法院外交及國防委員會23日開會，邀請國防部部長顧立雄報告業務概況並備質詢。（記者方賓照攝）

國民黨新任黨主席鄭麗文被挖出過去言論，曾聲稱中國軍機圍台是為「保衛台灣」。對此，國防部長顧立雄今（23）日強調，基於行政中立不對政治人物言行表達看法，但就國防部立場，中共軍機每日灰帶襲擾、擴大軍事威脅，這部分是「不爭的事實」。

中國對台灰色地帶襲擾不斷，即使在中共「四中全會」期間，中共軍機仍持續出動擾台，國防部今天上午公布，自昨（22）日上午6時至今上午6時，合計偵獲中共軍機3架次、軍艦4艘次在台灣周邊海空域活動，其中1架次軍機逾越台灣海峽中線，進入我國北部防空識別區（ADIZ）。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

針對鄭麗文近日當選主席後，被挖出過去言論，曾經在媒體公開聲稱中共軍機圍台是為「保衛台灣」，她認為並無不妥。對此，顧立雄今天在立法院受訪說，基於行政中立，不會對特定政治人物的言行表達特定看法。

不過，顧立雄強調，就國防部立場，中共軍機每日灰帶襲擾、擴大軍事威脅，這部分是「不爭的事實」。

