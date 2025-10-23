非洲豬瘟案場豬隻遭掩埋 楊儒門：無腦處理不是省事是失職

台中市梧棲區一處養豬場傳出感染非洲豬瘟，在豬隻遭到撲殺後，市府人員卻將豬隻屍體運至山線地區一處應急掩埋場，台中市農業局長張敬昌（右二）稱中央並未強制要求要焚化豬隻屍體，本來就有用掩埋方式處理豬隻屍體。（記者張軒哲攝）

台中養豬場昨爆出非洲豬瘟病毒，成為台灣防疫破口，外界質疑台中市府延誤防疫時機。彩田友善農作執行長楊儒門今發文強調，非洲豬瘟的防治和後續處置，絕不是個人的事。他也質疑，中央明確規定病豬要「火化處理」，台中市政府卻硬要無腦的處理「掩埋」，這不是省事，是失職。

台中市梧棲區一處養豬場傳出感染非洲豬瘟，在豬隻遭到撲殺後，市府人員卻將豬隻屍體運至山線地區一處應急掩埋場，遭外界質疑是否會汙染地下水源，或是導致病毒進一步散播。台中市農業局長張敬昌雖稱中央並未強制要求要焚化豬隻屍體，本來就有用掩埋方式處理豬隻屍體，但農業部長陳駿季今表示，部分設置化製場的縣市不允許其他縣市跨區火化，另掩埋確實不是最好的方式，已在應變中心決議採取火化，而應變中心的決議，地方政府應該要遵守。

楊儒門在臉書以「防疫要專業，不要政治」為題發文指出，台中市長盧秀燕執意要參加購物節，那是她的選擇。但非洲豬瘟的防治和後續處置，絕不是個人的事。那是全民的事，是政府更應該嚴肅面對的事。

楊儒門強調，中央有明確規定，病豬要「火化處理」，這是防疫的基本原則，是保護全台農民、守住產業信任的底線。但台中市政府卻硬要無腦的處理「掩埋」，這不是省事，是失職。

楊儒門質疑，用政治手段對抗專業，用蠻橫掩蓋科學，結果只會讓病毒更難防，讓農民更焦慮，讓社會更不安。他也直言「台中市政府該記得：這不是你的新聞稿，而是全台農民的生計；不是你的一時方便，而是全民的健康」。

楊儒門在文末也直言，「別讓政治的愚蠢，抹煞了所有防疫人員的努力」。他也附上一張黑底白字的圖片寫下「如果政治變成了冷氣房裡的表演，那現場的汗與血就都白流了」、「有人吹冷氣在說防疫，有人穿雨鞋在豬舍裡拼命」。

