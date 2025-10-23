提里鄰政3大升級藍圖 林俊憲：1年僅增2億打造韌性台南

立委林俊憲（前坐中者）23日提出台南里鄰政的三大升級藍圖，包括南市正、副議長與多位市議員都到場力挺。（記者王俊忠攝）

積極尋求台南市長黨內選將出線的民進黨南市立委林俊憲，繼提出台南老人、婦幼福利改革藍圖；今天他再針對基層里、鄰長工作提出「里鄰政三大升級願景」，包括調高各里建設經費到1年15萬元、增發各鄰長1月2千元的工作協助費及建置里政數位平台，前兩項1年僅增加約兩億預算，可協助打造韌性城市。

林俊憲認為，基層里鄰長是在颱風、大雨等天災來臨時，在第一線幫忙居民救災、重建的重要人物，替政府做很多事，雖然里長4年要選1次，但市府應把里鄰長當作市政團隊的一份子。他近來傾聽各地議員、里鄰長的建議，決定提出這三大升級作為。

請繼續往下閱讀...

他指出，台南市現行649個里，每里1年里鄰建設經費13萬元，與北市1里1年30萬元、新北、桃園1里60萬元，差距頗大；台中1里也有14萬元，思考後決定把台南現行1里1年13萬元，調高到15萬元，增加里長推動里政的資源，且這是樓地板標準，會依各里人口、面積與防災、防汛、防疫等需求做補助經費的彈性調整，各里一定是從15萬元起跳。

林俊憲表示，其次是幫市府、區公所與里長推動里政的鄰長，工作量與日俱增，南市目前有9661位鄰長，辛苦付出應獲更合理的回饋與肯定，未來他任市長時，會增發每位鄰長1月2千元的工作協助費，逐月發放，1年共2萬4千元，取代現行1年8千元的慰勞金，其他福利不變，讓鄰長對鄰民的服務更有動力。

為使里長與市府之間達成雙向溝通與交流，林俊憲也主張日後建立「里政數位平台」APP，作為里長與市府間的溝通橋梁，未來透過此平台，里長可即時上傳建議與災情通報，市府能掌握第一時間的消息，迅速調度資源因應，形成「市府─里鄰」的雙向通訊網；此外，他也將定期舉行里政實體座談會，聽取里長建言，讓政策形成更貼近地方民意。

林俊憲強調，前兩項的里鄰政升級，他算過1年增加的預算約兩億元，台南這幾年經濟好、稅收好；黃偉哲主政的市府財政也很好，排在六都前頭，可適度回饋給里鄰長與市民，增加這點經費，市庫負擔得起。

包括南市議長邱莉莉、副議長林志展與多位市議員都出席力挺林俊憲的政策主張。

立委林俊憲（前左二）提出台南里鄰政的三大升級藍圖。（林俊憲服務處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法