友邦觀光部長訪台 林佳龍特別贈送旅遊書「和林佳龍一起去旅行」

史瓦帝尼觀光部長訪團一行特別準備林佳龍4月在史瓦帝尼命名的小犀牛「福爾摩沙」印刷海報，林佳龍則回贈自己出版的旅遊書「和林佳龍一起去旅行」。（圖由外交部提供）

我國友邦史瓦帝尼觀光暨環境事務部長姆孔妲（Hon. Jane Mkhonta-Simelane）率團訪台，昨（22）日會晤我國外交部長林佳龍。林佳龍致詞表示，姆孔妲在他訪問史瓦帝尼後回訪台灣，持續深化雙邊觀光及保育交流。訪團一行特別準備林佳龍4月在史瓦帝尼命名的小犀牛「福爾摩沙」印刷海報，林佳龍則回贈自己出版的旅遊書「和林佳龍一起去旅行」，以及台灣特色的木雕、高山茶。

林佳龍指出，他於今年4月訪史期間，曾在姆孔妲陪同下參訪Hlane王家國家公園，並代表我國政府捐贈100萬史鍰用以建設犀牛新棲地圍籬，協助犀牛保育，並為新生小犀牛命名為福爾摩莎（Formosa），象徵台史在全球犀牛保育等議題並肩合作。

請繼續往下閱讀...

林佳龍表示，欣見姆孔妲及王家自然保育顧問泰德雷利（Terence Evezard Reilly）夫婦應邀回訪，持續深化雙邊觀光及保育交流；今年9月底我國成功推動赴史國觀光踩線團，我國旅遊業者均驚艷史國擁有的豐富自然生態及人文觀光資源，深信台灣赴史觀光客人數增長指日可待。

姆孔妲則表示，此行有助深入了解我國在觀光、生態保育及環境政策等方面的具體成果與經驗，台灣是史瓦帝尼的重要夥伴，感謝台灣長期支持史國各項發展，史王與史國政府亦始終堅定在國際場域為台灣發聲。

姆孔妲進一步指出，史瓦帝尼期望在2027年前達成吸引200萬觀光人次的目標，相信在台灣協助下，有助史國加速達標，也期待與我國續在氣候變遷等領域深化交流，實現雙邊互惠共榮的願景。

王家自然保育顧問泰德雷利也表示，感謝林佳龍援贈犀牛保育區圍籬建設，並親自送上數幅印有包括福爾摩莎（Formosa）在內的犀牛印刷海報。為表謝意，林佳龍除向訪團成員贈送具台灣特色的木雕及高山茶外，也特別致贈「和林佳龍一起去旅行」旅行書。

外交部指出，外交部次長吳志中昨日也晚間設宴歡迎訪團一行，席間與姆孔妲就生態等議題熱烈討論，其他與宴賓客包括環境部長彭啟明、交通部次長林國顯等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法