蕭美琴與谷立言出席GCTF會談 讚台美關係深化不因美政府關門停歇

副總統蕭美琴23日出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）成立10周年圓桌論壇」，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

全球合作暨訓練架構（GCTF）今（23）日於國立政治大學舉辦「GCTF十週年高層紀念圓桌會談」。蕭美琴致詞表示，10年是個深具意義的里程碑，相信GCTF將繼續發展，也希望能讓更多年輕智庫、民間夥伴加入GCTF，讓GCTF不僅是個論壇，而是全球民主國家的共同生活社群。蕭美琴也說，谷立言今天的出席，代表即使美國政府關門，台美關係的深化也不因此停歇。

今日的「GCTF十週年高層紀念圓桌會談」特別邀請副總統蕭美琴致詞，外交部長林佳龍、美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）、日本台灣交流協會片山和之、澳洲辦事處代表馬國斌（Robert Fergusson）、加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan），及多位外國駐台使節代表出席，一同回顧GCTF過去十年來的成就，展望未來推動方向，並強化GCTF的學術內涵。政大校長李蔡彥、政大社科院院長楊婉瑩也出席祝賀。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴致詞首先回顧GCTF成立、壯大至今的歷程，並感謝外國駐台使節們到場支持。在提及谷立言時，蕭美琴特別說，谷立言今天的出席，代表即使美國政府關門，台美關係的深化也不因此停歇，也展現了美國持續支持自由、開放、以規則為基礎的國際秩序的立場。

蕭美琴也說，過去十年間，世界面臨全球疫情、供應鏈斷鏈、氣候變遷、極端氣候、地緣政治日益緊張等挑戰，這些挑戰都提醒我們，沒有國家可以獨自面對，唯有藉基於信任及共享價值的共同努力，才能維護和平與繁榮。

蕭美琴指出，GCTF在過去十年舉辦了數十場工作坊、對話，邀請逾千名學者、政府官員、民間代表與會，藉由GCTF平台學習且互相鼓舞，也理解民主不只關乎制度，而是攸關信任、人民、政府，以及攸關社會在面對挑戰時團結一致。

蕭美琴也說，台灣雖在國際上受到不公對待，但這並未阻止台灣成為國際社會中的「良善力量」，台灣持續證明自身是全球民主社會中可靠、負責任、積極的一員，台灣經驗也展示了民主的韌性。

展望未來，蕭美琴表示，相信GCTF將繼續發展，深化在AI治理、供應鏈安全、能源轉型、人道援助等議題的合作，也希望能讓更多年輕智庫、民間夥伴加入GCTF，讓GCTF不僅是個論壇，而是全球民主國家的共同生活社群，一同面對威權政權擴張、假訊息、氣候危機等挑戰。

最後，蕭美琴表示，10年是個深具意義的里程碑，也是個新開始，讓我們將信任與夥伴關係的精神延續到下個10年，確保GCTF繼續作為民主合作的燈塔，為世界帶來希望、和平與永續。

副總統蕭美琴（中）、外交部長林佳龍（右）23日出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）成立10周年圓桌論壇」，並與 美國在台協會（AIT）處長谷立言（左）等駐台代表握手致意。（記者廖振輝攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法