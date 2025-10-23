「兩個女人」的戰爭？ 何欣純代表綠營選中市長 楊瓊瓔鴨子划水爭出線

立委何欣純已成為民進黨台中市長參選人，並有總統賴清德加持及拉抬。（記者廖耀東攝）

民進黨中市長參選人已確定為立委何欣純，而國民黨尚未確定，立委楊瓊瓔傳出有意參選，採鴨子划水爭出線，而兩人形象相似，除了都來自縣區，兩人同時都面臨在市區知名度不足，形象太過地方，但是兩人在選區的基層實力雄厚，若國民黨是由楊瓊瓔出線，將讓台中市長選舉成為「兩個女人」的戰爭。

立委何欣純選區在大里太平，多次選舉得票數都相當高，在2020年的立委選舉，何欣純票數高達14萬9538票，是全國最高票，足見其基層的實力。加上何欣純是總統愛將，在還未確定代表民進黨參選，賴清德已多次到台中市拉抬其聲勢，現今又確定代表參選，賴清德一定會全力輔選。

即使面臨黨內都認為是江啟臣代表藍營參選，但楊瓊瓔一直有參選意願，因為深知自己在市區知名度不足，多次參加市府在市區活動，採鴨子划水建立人脈，也積極爭取中市的建設。

楊瓊瓔在2016年6連任立委失利，輸給洪慈庸，但在2020重新參選打敗洪慈庸，2024年再連任，擔任立委多屆後有意願參選台中市長，但面臨了黨內有江啟臣也要參選，外部則是深耕基層多年的民進黨立委何欣純，楊瓊瓔要先戰勝江啟臣成功後，才能對戰何欣純。

楊瓊瓔更面臨市區知名度不足問題，雖曾任副市長，但是市區民眾還是對她不熟識，現今要先提高知名度，才有機會一搏。

國民黨立委楊瓊瓔（左）也有意參選台中市長，多次參加市府活動爭出線。（記者蘇金鳳攝）

