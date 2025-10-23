2026嘉義市長選舉提名作業未定 藍營有意參選者各自努力

國民黨嘉義市黨部去年慶祝創黨130週年。（資料照）

迎戰2026地方選舉，民進黨22日徵召提名立委王美惠參選嘉義市長，反觀國民黨嘉義市長選舉人選還未公布，讓藍營支持者為選情焦慮。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，由於黨主席改選剛結束，11月1日新任黨主席就任後，選舉提名規劃作業才會明朗，是否與台灣民眾黨「藍白合」，將視中央決策而定，目前雖未有黨內同志明確表態，但如有意爭取，都已各自在努力。

國民黨嘉市長黃敏惠第4任市長任期將屆，除嘉義市陽明醫院心臟內科醫師翁壽良表態參選市長，市議員鄭光宏、陳家平參選市長呼聲高。

民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷，被黨主席黃國昌點名具備挑戰嘉義市長或彰化縣長實力。

藍營人士分析，選舉提名名單須提報中常會通過，再由黨主席核定，新任主席11月1日就任，接著還有中央委員選舉，選舉提名作業時程還需等一段時間；國民黨嘉義市長黃敏惠4任屆滿，牽動市長、立委選舉，黃市長未表態接班人選，讓有意挑戰市長或立委的人躊躇不決。

翁壽良說，市長選舉提名作業一切依照黨部規定與做法，目前依自己規劃進行，最重要提出好的政見爭取選民認同。

鄭光宏說，從過往國民黨作業時程而言，提名作業約農曆年前後，今年11月召開全國代表大會，並未比往年晚。選舉提名作業辦法、藍白合方向，還待新任黨主席定調，況且嘉義市雖由國民黨主政多年，但民進黨提名曾在第10、11屆立委選舉拿下超過5成選票的王美惠，嘉義市被認定為優勢選區或艱困選區，也會影響提名辦法。

面對地方勸進選市長聲音，鄭光宏說，還待深刻思考，尤其要思考11年來任3屆議員累積問政、審議預算等經驗，能否帶領嘉義市發展更優化、提升，這些都需慎重考慮。

他認為，地方期待藍白合贏得選舉，但國、民合作沒有讓不讓的問題，主張透過民調或公平公開機制推出適合人選。

民眾黨中央委員許正義說，2026地方選舉民眾黨傾向與國民黨合作，待黨中央去協商、討論，希望能共推人選。

翁壽良率先表態參選嘉義市長。（翁壽良提供）

