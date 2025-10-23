蔣萬安台語朗讀「南國哀歌」慶光復 台灣基進批：為獨裁者塗脂抹粉

台北市長蔣萬安昨出席台灣光復80週年詩歌朗讀活動，以全台語朗誦賴和的詩〈南國哀歌〉，並在致詞中指李友邦與翁俊明等台籍人士參與八年抗戰，最終迎來台灣光復。（資料照）

台北市長蔣萬安昨出席台灣光復80週年詩歌朗讀活動，以全台語朗誦賴和的詩〈南國哀歌〉，並在致詞中指李友邦與翁俊明等台籍人士參與八年抗戰，最終迎來台灣光復。台灣基進黨主席王興煥批評，蔣萬安作為獨裁者後裔，卻拿著賴和的詩作，將台灣人對殖民壓迫的反抗挪用、扭曲來「慶祝」光復，是對台灣歷史最大的褻瀆。

王興煥批評，〈南國哀歌〉是賴和寫來哀悼霧社事件，其中表述的是台灣人民淪為殖民地，因而體認到只有「憑這一身！憑這雙腕！」，不願屈服的精神，蔣萬安作為獨裁者後裔，卻拿著賴和的詩作，將台灣人對殖民壓迫的反抗挪用、扭曲來「慶祝」光復，是對台灣歷史最大的褻瀆。

請繼續往下閱讀...

王興煥指出，「光復」對台灣而言，完全不是擺脫殖民重獲新生，而是重新淪陷於另一個更野蠻的殖民政權，中華民國同樣也是殖民台灣的政權。他以二二八受難的台灣第一位哲學博士林茂生為例，林茂生在「光復」後不久就在刊物中沉痛指出台灣依然「處於帝國主義之桎梏」，有識的知識分子早在國民黨占領台灣之初，就意識到台灣依然處於被殖民的處境。

〈南國哀歌〉說「現在我們有取得的自由無？」，王興煥反問蔣萬安，對台灣人來說，國民黨來到台灣有讓台灣人「取得自由」嗎？ 國民黨政權占領台灣不久隨即發佈「戒嚴令」，從此開啟台灣長達38年的戒嚴，而這一切的始作俑者，正是蔣萬安的父祖蔣介石與蔣經國。

王興煥強調，獨裁者的後代拿著台灣人反抗的象徵，扭曲歷史為獨裁者塗脂抹粉，是對台灣人的最大侮辱，而「光復」是中華民國殖民台灣的最大謊言，台灣不是「被光復」，而是擁有自決權利的主權國家，台灣社會應該盡快破除「光復」謊言。

王興煥也預告，10月25日上午，台灣基進聯合許多本土社團、政黨，將舉辦「台灣主權在我，破除光復謊言」的遊行，繞行見證太平洋戰爭結束的台北公會堂，對抗蔣萬安的扭曲，奪回歷史的詮釋。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法