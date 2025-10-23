為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    慘！盧秀燕維基百科被改「任內為台灣引進非洲豬瘟」

    2025/10/23 11:25 即時新聞／綜合報導
    有網友在維基百科上，惡搞盧秀燕的介紹寫下：「台中最會打鼓的市長，任內為台灣引進非洲豬瘟。」（取自臉書粉專Mr.柯學先生）

    有網友在維基百科上，惡搞盧秀燕的介紹寫下：「台中最會打鼓的市長，任內為台灣引進非洲豬瘟。」（取自臉書粉專Mr.柯學先生）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟，昨日下午台中市副市長黃國榮邀集相關單位召開記者會說明，台中市長盧秀燕卻未出席，而是現身購物節宣傳記者會，引發國人不滿。對此，有網友在維基百科上，惡搞盧秀燕的介紹寫下：「台中最會打鼓的市長，任內為台灣引進非洲豬瘟。」不過，目前維基百科已經將之移除，並將頁面改為「半保護」狀態。

    盧秀燕昨日未出席下午1時20分的非洲豬瘟說明記者會，而是在下午2時出席購物節宣傳記者會。被媒體問到非洲豬瘟相關議題時，她回應：「副市長已經說明，請大家多報導購物節！拚經濟！」此事曝光後，引起不少民眾反感。

    有網友發現，稍早盧秀燕的維基百科介紹，在原先的「中華民國政治人物，中國國民黨籍，現任台中市長」後，被加上了「是台中最會打鼓的市長，任內為台灣引進非洲豬瘟」惡搞。

    據查，目前維基百科已經將上述文字移除，目前盧秀燕的維基頁面已經進入「半保護」狀態，至11月5日為止。

    據了解，進入半保護狀態原因可能為「條目頻繁遭遇破壞性編輯（如添加不實信息、插入廣告、語言攻擊等）」、「該條目涉及的主題可能是爭議性的或具有較高關注度，容易引發惡意編輯」或是出現「編輯之爭（多個用戶反覆對該頁面進行不同的修改）」，維基百科會進行保護以穩定條目的內容。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播