慘！盧秀燕維基百科被改「任內為台灣引進非洲豬瘟」

有網友在維基百科上，惡搞盧秀燕的介紹寫下：「台中最會打鼓的市長，任內為台灣引進非洲豬瘟。」（取自臉書粉專Mr.柯學先生）

台中養豬場爆發非洲豬瘟，昨日下午台中市副市長黃國榮邀集相關單位召開記者會說明，台中市長盧秀燕卻未出席，而是現身購物節宣傳記者會，引發國人不滿。對此，有網友在維基百科上，惡搞盧秀燕的介紹寫下：「台中最會打鼓的市長，任內為台灣引進非洲豬瘟。」不過，目前維基百科已經將之移除，並將頁面改為「半保護」狀態。

盧秀燕昨日未出席下午1時20分的非洲豬瘟說明記者會，而是在下午2時出席購物節宣傳記者會。被媒體問到非洲豬瘟相關議題時，她回應：「副市長已經說明，請大家多報導購物節！拚經濟！」此事曝光後，引起不少民眾反感。

有網友發現，稍早盧秀燕的維基百科介紹，在原先的「中華民國政治人物，中國國民黨籍，現任台中市長」後，被加上了「是台中最會打鼓的市長，任內為台灣引進非洲豬瘟」惡搞。

據查，目前維基百科已經將上述文字移除，目前盧秀燕的維基頁面已經進入「半保護」狀態，至11月5日為止。

據了解，進入半保護狀態原因可能為「條目頻繁遭遇破壞性編輯（如添加不實信息、插入廣告、語言攻擊等）」、「該條目涉及的主題可能是爭議性的或具有較高關注度，容易引發惡意編輯」或是出現「編輯之爭（多個用戶反覆對該頁面進行不同的修改）」，維基百科會進行保護以穩定條目的內容。

