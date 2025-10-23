14中5！日華懇雙十祝賀團5人獲高市早苗重用

「日華議員懇談會（日華懇）」今年雙十國慶祝賀團中多位成員獲新首相高市早苗重用入閣，其中日華懇副團長金子恭之（右）成為自民黨睽違16年的首位黨籍國土交通大臣，日華懇事務局代辦佐佐木紀（左）為國土交通副大臣。（資料照，記者田裕華攝）

日本高市早苗內閣起用多位親台派議員，前參議員佐藤正久在社群平台X貼文形容新內閣是「讓中國流淚的內閣」，眾多親台派（如日華懇、青年局等）成員入閣，是史上第一次。

高市早苗4日當選自民黨總裁，先發布黨人事，21日組閣再陸續公布大臣與副大臣名單，其中有很多都是經常訪台的政治人物，名字常出現在台灣媒體上。最驚人的是日華懇會長古屋圭司今年雙十國慶率領了近30名議員組祝賀團訪台，其中自民黨團員有14人，包括古屋在內，有5位進入高市早苗的執政團隊，還不包括未隨團訪台的事務局長木原稔，「中獎率」非常高。

請繼續往下閱讀...

木原稔在行前就已被內定為內閣官房長官，身分較敏感，所以最後未訪台。古屋圭司在訪台前則已被高市早苗任命為自民黨選對委員長。

這次高市早苗組閣，也是自民黨終於從昔日聯合執政的公明黨手中「收復」國土交通省，團員之一的眾議員金子恭之成為自民黨睽違16年的首位黨籍國土交通相。

另外，日華懇事務局代長、眾議員佐佐木紀出任國土交通副大臣、眾議員長坂康正為厚生勞動副大臣，參議員青山繁晴為環境副大臣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法