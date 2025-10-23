為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    何欣純、江啟臣來自縣區須強化市區知名度 賴清德、盧秀燕拉抬

    2025/10/23 10:58 記者蘇金鳳／台中報導
    總統賴清德在台中市多次活動，何欣純都會在其左右（記者廖耀東攝）

    總統賴清德在台中市多次活動，何欣純都會在其左右（記者廖耀東攝）

    民進黨中執會昨天已通過由立委何欣純選中市長，雖然國民黨尚未確定人選，但一般預料是由立法院副院長江啟臣來參選，由於這是台中市縣市合併以來，首次由縣區出身的民代來參選，總統賴清德多次到台中市來參加活動，拉抬何欣純聲勢，而江啟臣則有立法院長韓國瑜及中市長盧秀燕力挺，盧秀燕也多次在活動中拉抬江啟臣，雖然距離明年底大選還有一年，但已可看到兩政黨暗中較勁。

    總統賴清德與何欣純相當友好，雖然何欣純只是親新系，但是賴清德過去就曾被拍到與多位政治人物秘密聚餐時，其中一位就是何欣純，而賴清德近日到台中市與黨公職的便當會，就表示民進黨台中市長參選人就是何欣純。

    何欣純雖深耕屯區，但在市區的知名度並不高，民進黨也了解其問題，賴清德多次南下台中市，拉抬何欣純的聲勢，日前台中市國慶晚會中，何欣純都站在賴清德左右，甚至21日台中國際會展中心試營運，賴清德在致詞時，還會脫稿說出「現場有很多中市長參選人，如何欣純及國民黨江啟臣、楊瓊瓔等，就是順勢為何欣純造勢。

    何欣純本人在屯區擁有高知名度，為產業界發言，解決市民的問題，很受支持，現今已確定代表民進黨參選，可預料多增加一些行程在市區，而中市議會民進黨議員也將強打盧秀燕，彰現國民黨執政不力。

    而立法院副院長江啟臣被視為國民黨最有可能參選中市長的人選，江啟臣曾任新聞局長，但在擔任國民黨黨主席後，知名度增加，韓國瑜邀請他擔任副院長，讓展現其國際外交的長才，若江啟臣要選中市長，韓國瑜將會力挺。

    同時，江啟臣被視紅派少主，而在民進黨力推大罷免之際，國民黨地方感受到團結的重要，紅黑兩派大老們就表示，「現在台中市沒有紅黑兩派，只有國民黨」，也表示江啟臣會受到黑紅派的支持。

    此外，盧秀燕已在多次活動拉抬江啟臣的聲勢，如昨天的購物節，江啟臣以副院長之姿致詞，用流利英語與現場多位使節互動，也跟盧秀燕一起跟小朋友互動。

    何欣純已確定是市長參選人，民進黨已可傾力奧援，但是國民黨尚未確定人選，助選力道便無法全力施展，但一旦確定是江啟臣，雙方的政治激烈攻防將可預期。

    相關新聞請見

    「兩個女人」的戰爭？何欣純代表綠營選中市長 楊瓊瓔鴨子划水爭出線

    江啟臣也以立法院副院長身份多次參加市府活動（記者蘇金鳳攝）

    江啟臣也以立法院副院長身份多次參加市府活動（記者蘇金鳳攝）

    總統賴清德（右四）日前參加台中國際會展中心試營運，趁勢拉抬何欣純（右二）。（記者廖耀東攝）

    總統賴清德（右四）日前參加台中國際會展中心試營運，趁勢拉抬何欣純（右二）。（記者廖耀東攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播