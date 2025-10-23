何欣純、江啟臣來自縣區須強化市區知名度 賴清德、盧秀燕拉抬

總統賴清德在台中市多次活動，何欣純都會在其左右（記者廖耀東攝）

民進黨中執會昨天已通過由立委何欣純選中市長，雖然國民黨尚未確定人選，但一般預料是由立法院副院長江啟臣來參選，由於這是台中市縣市合併以來，首次由縣區出身的民代來參選，總統賴清德多次到台中市來參加活動，拉抬何欣純聲勢，而江啟臣則有立法院長韓國瑜及中市長盧秀燕力挺，盧秀燕也多次在活動中拉抬江啟臣，雖然距離明年底大選還有一年，但已可看到兩政黨暗中較勁。

總統賴清德與何欣純相當友好，雖然何欣純只是親新系，但是賴清德過去就曾被拍到與多位政治人物秘密聚餐時，其中一位就是何欣純，而賴清德近日到台中市與黨公職的便當會，就表示民進黨台中市長參選人就是何欣純。

請繼續往下閱讀...

何欣純雖深耕屯區，但在市區的知名度並不高，民進黨也了解其問題，賴清德多次南下台中市，拉抬何欣純的聲勢，日前台中市國慶晚會中，何欣純都站在賴清德左右，甚至21日台中國際會展中心試營運，賴清德在致詞時，還會脫稿說出「現場有很多中市長參選人，如何欣純及國民黨江啟臣、楊瓊瓔等，就是順勢為何欣純造勢。

何欣純本人在屯區擁有高知名度，為產業界發言，解決市民的問題，很受支持，現今已確定代表民進黨參選，可預料多增加一些行程在市區，而中市議會民進黨議員也將強打盧秀燕，彰現國民黨執政不力。

而立法院副院長江啟臣被視為國民黨最有可能參選中市長的人選，江啟臣曾任新聞局長，但在擔任國民黨黨主席後，知名度增加，韓國瑜邀請他擔任副院長，讓展現其國際外交的長才，若江啟臣要選中市長，韓國瑜將會力挺。

同時，江啟臣被視紅派少主，而在民進黨力推大罷免之際，國民黨地方感受到團結的重要，紅黑兩派大老們就表示，「現在台中市沒有紅黑兩派，只有國民黨」，也表示江啟臣會受到黑紅派的支持。

此外，盧秀燕已在多次活動拉抬江啟臣的聲勢，如昨天的購物節，江啟臣以副院長之姿致詞，用流利英語與現場多位使節互動，也跟盧秀燕一起跟小朋友互動。

何欣純已確定是市長參選人，民進黨已可傾力奧援，但是國民黨尚未確定人選，助選力道便無法全力施展，但一旦確定是江啟臣，雙方的政治激烈攻防將可預期。

相關新聞請見

「兩個女人」的戰爭？何欣純代表綠營選中市長 楊瓊瓔鴨子划水爭出線

江啟臣也以立法院副院長身份多次參加市府活動（記者蘇金鳳攝）

總統賴清德（右四）日前參加台中國際會展中心試營運，趁勢拉抬何欣純（右二）。（記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法