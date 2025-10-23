江啟臣臉書大推台中購物節 網友怒：都在豬瘟了你還在購物

立法院副院長江啟臣（前排左二）今天在臉書貼出台中購物節相關資訊，還有昨天出席宣傳記者會照片，卻意外引來網友痛罵忽視非洲豬瘟疫情；右二為台中市長盧秀燕。（圖擷取自江啟臣臉書）

台中一處養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，成為台灣防疫破口，台中市長盧秀燕昨缺席台中市應變說明記者會，反而出席台中購物節記者會，引發輿論撻伐。立法院副院長、台中市第八選區立委江啟臣今（23）日一早在臉書貼出宣傳台中購物節的相關貼文，也被網友留言批評：「購物節遠大於豬瘟！」

江啟臣今日在臉書貼文宣傳「台中購物節」，並提到：「shopping 是跨越國界的共同語言，更是一件令人幸福的事，臺中是一座幸福城市，我們將繼續打造臺中成為世界上最幸福的城市之一，歡迎國際友人多多把握購物節的時間造訪臺中！」

不過台中市目前正面對非洲豬瘟疫情，也多網友也不領情地留言：「哇噻現在還在購物節？」、「哥們先搞定豬瘟吧～」、「非洲豬瘟好像跟你們無關一樣。」、「都要選台中市市長的人，你台中非洲豬瘟這麼嚴重的事情，你還在給我購物節？」、「購物節>非洲豬瘟」、「購物節遠大於豬瘟欸笑死～」、「全台灣都在注意豬瘟，台中市的市長、立委卻只在想購物節，皇帝不急急死太監就是這樣對吧」？

也有網友語重心長地說：「請副院長要求市府和農業部要處理好豬瘟疫情，豐原一堆豬血湯、排骨麵、肉圓業者，沒有豬肉他們就沒工作了。」

